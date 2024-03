Fusión Hércules-Intercity, más dudas que certezas

Solo el Intercity, obligado por su situación bursátil y su compromiso de transparencia, ha reconocido que los contactos para fusionarse con el Hércules existen. Mientras, la entidad blanquiazul, siempre con grandes dosis de opacidad en sus acciones, opta por el silencio absoluto. La operación está en marcha desde hace tiempo aunque sin cristalizar por el momento en ningún acuerdo debido al alto número de incógnitas y de dificultades que lleva consigo. La Federación ha dado el visto bueno aunque siempre que todos los trámites hayan terminado el 30 de junio, por lo que ambas entidades solo tienen tres meses para cerrar la fusión. Escaso margen pero nada imposible por la voluntad de ambas partes que esta vez están decididos a unir sus fuerzas. Las dudas se acumulan en el proceso. ¿Qué pasa con los contratos en vigor? ¿Dos entrenadores? ¿Dos entrenadores? ¿Se cotizará en Bolsa? ¿Qué pasa con el Lucentum cuyo primer equipo cuenta con gran ayuda del Intercity?

EL INTERCITY CONFIRMA

«Unir el fútbol alicantino con el objetivo de conformar un proyecto sólido y único»

El comunicado del Intercity no ofrece lugar a dudas. La entidad que preside Salvador Martí reconoce los contactos entre ambos clubes para «unir el fútbol alicantino con el objetivo de conformar un proyecto sólido y único». La entidad que cotiza en Bolsa afirma que «se han mantenido contactos preliminares con el Hércules de Alicante CF SAD con el objetivo de explorar la viabilidad de posibles fórmulas de colaboración, una de las cuales podría ser una operación corporativa entre los dos clubes». El comunicado advierte, no obstante, de que el proceso se encuentra en una fase muy embrionaria: «Confirmamos que se trata de conversaciones iniciales en las que los representantes de ambos clubes no solo no han alcanzado ningún acuerdo, sino que ni siquiera han concretado los detalles o condiciones de una posible operación».

A MARCHAS FORZADAS

Tres meses de plazo para poder inscribir al Hércules en la 1ªRFEF

El tiempo apremia. La Federación Española no pondrá reparos a la inscripción en la Primera RFEF de la entidad surgida de la fusión entre Hércules e Intercity pero siempre que se haga antes del 30 de junio. Son tan solo tres meses e infinidad de trámites los que deben cerrarse antes de la fecha en cuestión. Enrique Ortiz y Salvador Martí llevan tiempo trabajando en la operación y la voluntad es total.

¿MOTIVACIÓN?

La plantilla lucha en el césped por un ascenso sabiendo que el club lo negocia en los despachos

Difícil situación para la plantilla del Hércules. En plena lucha por conseguir una buena posición en el «play-off» de ascenso, se ha enterado de que el club busca ese mismo objetivo pero por otra vía, en los despachos. El conjunto de Torrecilla afronta los últimos seis partidos de la liga regular consciente de que el club puede conseguir el objetivo independientemente del esfuerzo de los jugadores en el campo. Una situación complicada desde el punto de vista deportivo. La plantilla quiere demostrar su profesionalidad en el campo, pero es difícil abstraerse del pensamiento de que por otro lado el club negocia el ascenso fuera del campo. Mientras, el Intercity apura sus opciones de clasificarse para el «play-off» de ascenso a Segunda División y seguirá peleando siendo consciente de lo que se está fraguando en los despachos. Una situación más que complicada.

CONTRATOS EN VIGOR

¿Dos entrenadores? ¿Dos directores deportivos?

La nueva sociedad que resulte de la fusión entre Hércules e Intercity deberá decidir sobre los contratos en vigor. Tal es el caso de los entrenadores Rubén Torrecilla y Alejandro Sandroni. Ambos tienen firmado un año de contrato independientemente de cómo acaben la temporada sus equipos. También se tendrá que tener en cuenta la situación de los directores deportivos Paco Peña y Jorge López y de los jugadores que tengan contrato en vigor a la hora de configurar la plantilla para la categoría de bronce del fútbol español.

LA BOLSA

La sociedad resultante seguirá en el mercado bursátil

Es uno de los puntos de la negociación, si la sociedad que se cree de la fusión por absorción del Hércules al Intercity seguirá cotizando en Bolsa. En principio, la entidad blanquiazul se muestra abierta a esa vía aunque traiga consigo la obligación de una transparencia a la que no está acostumbrado el Hércules.

DEUDAS

Punto importante de la negociación en marcha

La ambición deportiva del Intercity le ha llevado a acumular una cantidad importante de deuda en poco tiempo. Su crecimiento deportivo no ha ido acompañado de mayor masa social de forma que ha acabado envuelta en numerosos problemas económicos afectando al día con retrasos en las nóminas de la plantilla. Es uno de los puntos importantes de la negociación. Ortiz quiere absorber un club sin deudas o con un plan de saneamiento real.

EL LUCENTUM

Sin el Intercity, ¿el Hércules apoyará el baloncesto?

Nadie se ha dirigido por ahora al Lucentum y su situación es una incógnita. El apoyo del Intercity está siendo fundamental en el primer equipo pero si sigue adelante la fusión se desconoce su futuro. «Nosotros no sabemos nada, la fusión me parece muy buena para el fútbol alicantino porque se unen las fuerzas y eso es positivo para la ciudad», señala Daniel Adriasola, presidente de la Fundación Lucentum. «Nadie se ha dirigido a nosotros todavía, pero la ayuda del Intercity nos ha dado mucho aire para poder crecer y se ha portado de diez. Si esto sale adelante espero que el HLA salga beneficiado porque cada vez tenemos más afición y estamos creciendo», afirma el dirigente lucentino.

LA AFICIÓN

División de opiniones entre los seguidores del Hércules

Nadie se ha quedado indiferente ante los contactos entre el Hércules y el Intercity. La afición está dividida entre los que están a favor y en contra de que el club absorba al equipo de negro.