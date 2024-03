El Intercity reconoce los contactos para fusionarse con el Hércules

El Intercity ha reconocido a través de un comunicado que existen "contactos" para llevar a cabo la fusión con el Hércules. La entidad que preside Salvador Martí subraya que el proceso se encuentra todavía en fase "embrionaria" y que todavía no se han concretado detalles. "El CF Intercity informa que se han mantenido contactos preliminares con el Hércules de Alicante CF SAD con el objetivo de explorar la viabilidad de posibles fórmulas de colaboración, una de las cuales podría ser una operación corporativa entre los dos clubes. En cualquier caso, confirmamos que se trata de conversaciones iniciales en las que los representantes de ambos clubes no solo no han alcanzado ningún acuerdo, sino que ni siquiera han concretado los detalles o condiciones de una posible operación. El CF Intercity, como es su proceder habitual, comunicará con claridad a accionistas, abonados y seguidores, el devenir de estas conversaciones, que exploran la posibilidad de unir el fútbol alicantino con el objetivo de conformar un proyecto sólido y único, que sitúe a Alicante en el lugar que se merece", explica el comunicado del Intercity, que reconoce la puesta en marcha de la operación.

Por su parte, el Hércules opta por el silencio por el momento.