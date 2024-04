El Hércules considera inviable la fusión con el Grupo Intercity

No habrá fusión. El Hércules considera «inviable» la absorción del Intercity. La negociación, que ha sido cancelada en su estado embrionario, no pasará a un siguiente nivel porque la SAD blanquiazul no encuentra razones estructurales para concretar la operación, ni siquiera la ve factible. Las fuentes consultadas consideran que al club del Rico Pérez no le interesa agregar a su desarrollo societario la entidad que preside Salvador Martí, la única que cotiza en Bolsa de todas las que compiten en el balompié de este país.

El Hércules, que por primera vez en los últimos años ha mostrado un interés verdadero por escuchar una propuesta para agrupar en una sola figura jurídica a los dos equipos de la capital, prefiere continuar su camino como hasta ahora sin vincular su destino al del grupo que preside Salvador Martí. Las fuentes a las que se ha dirigido este diario, muy bien informadas, también aseguran que la propuesta de fundición societaria queda aparcada y guardada en un cajón y que no se retomará ni a corto ni a medio plazo.

La buena sintonía entre ambas partes lleva a los pilotos de esta iniciativa a guardar silencio a propósito de las razones que han impedido que fructifique, pero lo que sí deja entrever el desenlace es que el objeto basal de la fórmula de fusión por absorción no era el ascenso blanquiazul por un atajo.

Desde este momento, ambas entidades continuarán su propio camino como hasta ahora a la espera del efecto bursátil que pueda ocasionar en la cotización de las acciones del conjunto de negro el anuncio en las próximas horas de la ruptura de unas negociaciones que no se retomarán mientras la coyuntura actual de ambas marcas deportivas persista.

En los últimos días, la cercanía de Perfecto Palacio a los dos entes negociadores, le llevó a posicionarse como posible intermediario para potenciar las conversaciones. La intervención del empresario alicantino, en su día presidente del Hércules y también vicepresidente y accionista del Intercity, no ha sido necesaria porque tanto un extremo como el otro llegaron a la conclusión de que la fusión societaria no saldría adelante después de hacer cada uno sus propias cuentas.

Los aficionados piden que el Rico Pérez sea herculano. / INFORMACIÓN

Compartir estadio en el futuro

Una de las razones capitales por las que el Hércules estaba abierto –por primera vez de forma fehaciente– a explorar la unión con el club vecino fue la posibilidad de disponer en exclusiva del uso del estadio José Rico Pérez porque eso incrementa de manera notable el valor de la unidad productiva blanquiazul, o lo que es lo mismo, el valor de mercado de la SAD propiedad de la familia Ortiz. Aunque el Intercity siempre se ha mostrado muy respetuoso con esa idea y nunca se ha planteado, hasta ahora, solicitar a la Generalitat la utilización de la instalación con fines competitivos, un hipotético salto a la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) le obligaría a tener que reclamar el estadio blanquiazul porque el Antonio Solana no cumple los requisitos mínimos que exige el reglamento de Primera y Segunda División.

De momento, ese supuesto aún queda lejos, de manera que el escenario deportivo de la capital continuará como hasta ahora después de que el proceso, que ha presentado desde su planteamiento embrionario más dudas que certezas, haya quedado descartado definitivamente.

La complejidad del proceso también ha contribuido a dar carpetazo a la iniciativa en su fase embrionaria

La hipotética absorción, que siempre se planteó con un solo escudo, el del Hércules, y la desaparición de la marca Intercity, no tendrá un desarrollo ni a corto ni a medio plazo. Tampoco está sobre la mesa la posibilidad de abrirse a una venta a terceros de la SAD que es dueña del equipo que el próximo otoño cumplirá 102 años, los 25 últimos con el mismo responsable al frente.

Y aunque la tentación de asegurar el salto de categoría al final del curso por una vía u otra se ha desvanecido, lo cierto es que las probabilidades de que, en sus circunstancias particulares, ambas entidades hubieran podido completar el proceso antes del 30 de junio, tal y como les exigía en primer término la Real Federación Española de Fútbol, eran muy bajas a juzgar por la complejidad de la iniciativa que ambos se plantearon llevar a cabo y que ha quedado sin efecto en menos de 15 días. El Hércules deberá ascender a Primera RFEF ganándoselo en el campo, tal y como deseaba la mayoría de sus aficionados.