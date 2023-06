Las ganas de fiesta se imponen en los racós populares. A una semana para el inicio de las Hogueras, las 7.000 sillas disponibles en estos espacios están agotadas. En algunos de los racós lo están desde febrero, hace cuatro meses, ante la alta demanda pese a los elevados precios en algunas de ellas. Las comisiones tienen el espacio reservado y vendido, con listas de espera desde entonces.

"Está todo vendido desde febrero. En total son 1.000 personas en nuestro racó y las sillas están vendidas desde entonces", explica Josep Amand Tomàs, presidente de Fogueres Especials d'Alacant y de la hoguera Sèneca-Autobusos, una de las comisiones que gestiona uno de estos racós. No es la única, y la mayoría están en el centro de la ciudad: Diputació-Renfe, Hernán Cortés, Óscar Esplá, Parque Plaza Galicia son algunas de las que también siguen esta fórmula de tener racós populares anexos a los de los socios, en la que las hogueras venden hasta 1.000 sillas, el límite permitido por el Ayuntamiento.

Para las hogueras que lo gestionan, supone un importante beneficio: "En Sèneca es una ayuda muy importante para poder plantar en Especial", explica Tomàs. El de esta hoguera es el "bautismo" fogueril para muchos adolescentes que no están asociados a la Fiesta. Su barraca es la única popular en la que no se vende alcohol: "Nuestro racó tiene la singularidad de que los chavales que vienen es la primera vez que salen de fiesta en Hogueras. Es un proceso: empiezan por Sèneca, donde son menores y no se vende alcohol, y de ahí se van a Paseíto, Diputació o Plaza Galicia. Hay todo un recorrido", señala el presidente de esta comisión.

45 euros por silla

Los precios de acceso rondan los 450 euros por una mesa para diez personas, aunque aumenta el coste conforme se acercan los días grandes. El racó popular de Óscar Esplá ha llegado a vender la silla a 52 euros por persona, mientras que Passeig de Gómiz lo ha hecho a 49 euros. Además, estos racós populares tienen también entradas diarias, que no dan acceso a una mesa pero sí a la fiesta, que se alarga hasta la madrugada y para la que los racós, "fichan" a DJ reconocidos con tal de atraer al público. En años anteriores, artistas como C. Tangana o Lola Índigo también han acudido a algunas de estas barracas y, como si de un concierto se tratara, las entradas se venden a través de las plataformas online habituales para otros eventos, con precios que varían entre los 15 y 20 euros.

A los recintos populares, a los que la gente se puede llevan su comida y su bebida, se suman los propios racós de las comisiones, donde los festeros que son socios celebran la fiesta. En total, otras 8.580 personas son socias de hogueras o barracas, incluyendo a adultos y niños. En cuanto a los mayores de edad, son 4.397 los socios foguerers por 2.007 en las barracas. Ambas son recintos cerrados, como explica Antonio Galindo, presidente de la Federación de Barracas: "Este año somos 48 barracas, aunque nosotros somos todos recintos cerrados con su portada", subraya.

2.500 personas en el Mercadito

Además, está el "Mercadito" de Federico Soto, gestionado por el Ayuntamiento de Alicante, cuya adjudicación obtuvo el Grupo Maestral. En él, el Ayuntamiento tiene previsto dar de comer a unas 2.500 personas entre los ocho días que estará abierto el espacio ubicado en el paseo de Soto, donde habrá una parte abierta al público (de 850 metros cuadrados en total) y otra restringida (de 540 metros cuadrados) para que el Consistorio alicantino cumpla con sus compromisos, "en coordinación con las entidades y sectores representativos de la Fiesta". Eso sí, las comidas y cenas no siempre tendrán que celebrarse en ese entorno, sino que también podrían derivarse a otros espacios o a restaurantes.

Los racós populares, por su parte, son gestionados directamente por las hogueras, explica Josep Amand Tomàs: "Las sillas y mesas se venden directamente. No se puede alquilar el recinto a un tercero. Todo lo gestionamos nosotros, los socios de las hogueras, quienes contratamos todos los servicios".