Los rebeldes yemeníes han conseguido trastocar el comercio marítimo que atraviesa el Mar Rojo con el continuo lanzamiento de misiles y drones navales contra los barcos que lo atraviesan.

Las cuatro principales navieras del mundo y la petrolera BP han vetado temporalmente el paso de sus buques por ese corredor marítimo que une Asia y Europa a través del canal de Suez. Están siendo atacados de forma sistemática por los hutíes (milicia chií apoyada por Irán) en el estrecho de Bab el-Mandeb. La ruta ya no es segura, y el petróleo y el gas empiezan la escalada de precios hasta máximos mensuales. Las tarifas del flete marítimo han subido ya entre un 30% y un 40%.

Es la represalia de los rebeldes yemeníes a los bombardeos israelíes contra Gaza, que han causado ya cerca de 20.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños.

¿Cómo ha conseguido este grupo de Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, poner en jaque al comercio internacional?

"Los hutíes heredaron armamento del ejército sirio y han recibido armamento iraní. Y los ingenieros locales han hecho apaños con lo que tenían a mano", explica a este diario Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa. "Es un poco como si encerraran al equipo A en una ferretería", bromea.

En concreto, el Ejército de los rebeldes yemeníes tiene misiles antibuque ASEF (versiones de los iraníes Fateh 313), con 400 kilómetros de alcance, y otros llamados Tankeel (versiones de los Zohair iraníes), que llegan hasta 500 kilómetros. Con ellos los hutíes pueden alcanzar a los barcos en el Mar Rojo así como partes del Golfo de Adén escribe en X el experto en defensa Fabian Hinz.

"Con la ayuda iraní, los hutíes han logrado construir un arsenal de cohetes guiados de precisión, misiles balísticos, misiles de crucero de ataque terrestre y capacidades antibuque en un período de tiempo notablemente corto", asegura Hinz.

Misiles de origen chino

"El misil fundamental que emplean los hutíes es el C 802, posiblemente una variante iraní conocida como el Noor. Son armas que, con las modificaciones necesarias, se pueden usar para atacar buques", explica a este diario Yago Rodríguez, doctorando en innovación militar de insurgencias. "El C 802 en sí pertenece a la segunda generación de misiles anti-buque desarrollado en China: al contrario que la generación anterior, tiene una cabeza explosiva de la mitad de tamaño: pasamos de media tonelada de explosivos a hasta 300 kilos de explosivos. No son muy difíciles de interceptar, pero si te los mandan en grupo, tienes un problema".

La cabeza explosiva utiliza los llamados "proyectiles auto formados", que son el punto intermedio entre una carga hueca y un alto explosivo que funciona con metralla. Con él ya lograron en 2016 destruir el buque HSV-2 Swift en el Mar Rojo.

Ataques yemeníes a barcos en el Mar Rojo

Al arsenal de misiles modificados se añaden drones. Uno de ellos llegó a eludir las defensas antiaéreas israelíes y estalló en la ciudad de Eilat.

Este mismo lunes, los rebeldes yemeníes han atacado otros dos barcos comerciales con drones navales: el MSC Clara, de bandera panameña, y el noruego Swan Atlantic. No ha habido heridos, pero los barcos han sido impactados, según las navieras. La noruega Iventro Chemical Tankers ha comunicado una agresión contra uno de sus buques cisterna.

Estos se suman a decenas de ataques y secuestros de cargueros en las últimas semanas. Las principales compañías están buscando rutas alternativas, principalmente a través del cabo de Buena Esperanza, al sur de África, un trayecto que puede sumar diez días de viaje hacia Europa desde el Golfo, y aún más desde los puertos asiáticos, informa EFE.

La principal firma mundial de transporte de mercancías por capacidad de carga, Mediterranean Shipping Company (MSC )y, ha suspendido esa ruta, una medida que han replicado este lunes la petrolera BP y las navieras chinas COSCO, OOCL y Evergreen Marine. La francesa CMA, la danesa Maersk y la alemana Hapag-Lloyd, entre otras, han renunciado también a la ruta por el mar Rojo ante el recrudecimiento de los ataques en los últimos días.

Por el Mar Rojo pasa en torno al 12 % del suministro de crudo mundial y el 8 % del gas natural licuado (GNL) transportado por vía marítima, por lo que la interrupción del paso de buques supone un trastorno para países importadores de energía como España, que el año pasado importó cerca de un 5 % del gas desde Catar.