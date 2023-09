En el barrio alicantino de Ciudad de Asís reside una voz apasionada que está dedicando su energía y compromiso a mejorar la calidad de vida de su vecindario. Rubén López Porcel, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad de Asís, continúa con su incansable labor y determinación en la búsqueda de mejoras para el barrio en una comunidad que anhela un cambio positivo y una búsqueda constante de progreso.

¿Podría describir brevemente la situación actual en Ciudad de Asís y las principales preocupaciones de los vecinos?

Por desgracia, nuestro barrio tiene muchas carencias y de ámbitos muy diferentes. Entre las principales necesidades destaca la falta de infraestructuras y zonas verdes, cuidados y limpieza, podas, desratizaciones… Por ejemplo, las plagas de palomas que tenemos en varias fincas -sobre todo en los patios interiores- suponen un gran problema tanto de suciedad como de salud, por las heces y las enfermedades que conllevan. Además, la rehabilitación de viviendas y edificios que superan los 50 años de antigüedad también es una cuestión prioritaria.

La verdad es que nos sentimos totalmente abandonados por parte del Ayuntamiento de Alicante y es urgente ponerse manos a la obra con todos estos asuntos y buscarles una solución.

La falta de un polideportivo en Ciudad de Asís es una de las principales demandas del barrio. ¿Cómo cree que esta instalación podría beneficiar a la comunidad y, especialmente, a los jóvenes?

Polideportivo hay, pero no está adecuado ni acondicionado para su uso. De hecho muchos niños y jóvenes del barrio saltan las vallas para poder jugar dentro, con el peligro que esto supone para ellos.

Hace tiempo que venimos pidiendo una rehabilitación completa de las instalaciones. Tenemos muchos planes para ese polideportivo: nos gustaría usarlo para partidos de fútbol locales, ligas provinciales, organizar campus de verano para los más peques del barrio… Toda una serie de proyectos para beneficiar a los más jóvenes de Ciudad de Asís, porque sería muy positivo potenciar el deporte en este barrio.

Otro de los aspectos mencionados es la necesidad de rehabilitar fachadas antiguas y edificios deteriorados en el barrio... ¿Considera que esto podría contribuir a la revitalización y mejora de Ciudad de Asís?

Es una de las prioridades de tantas que necesitamos y supondría un beneficio tanto estructural, como visual y presencial para el barrio; por supuesto, sería contribuir a una mejor imagen de Ciudad de Asís. Recordemos que son viviendas con más de 50 años de antigüedad, como he comentado anteriormente, y tanto las fachadas como los patios interiores están muy deteriorados.

El Ayuntamiento se tendría que plantear poner en marcha un plan serio de rehabilitación de edificios en nuestro barrio, porque recordemos que también somos Alicante y todos queremos una ciudad bonita.

"Lucharé por y para Ciudad de Asís, porque son muchas las necesidades de este barrio"

¿Podría hablarnos un poco sobre la Asociación de Vecinos de Ciudad de Asís?

Realmente somos una asociación familiar compuesta por unos 40 socios, más o menos. Es cierto que el número de socios ha ido disminuyendo con los años, pero mi propósito es que Ciudad de Asís vaya teniendo algún progreso y que esto suponga un aliciente para que vecinos y vecinas quieran unirse a nuestra asociación, y así hacer más fuerza en todos los aspectos.

La financiación no es mucha, somos pocos socios, y la cuota es tan solo de 12 euros, con los que pagamos facturas, materiales de oficina… Así que es poca cosa lo que podemos hacer, pero me gustaría mandar un mensaje a los vecinos sobre la importancia de convertirse en socios para apoyar las mejoras que todos queremos para el barrio y vivir con un mayor bienestar.

¿Cuál es el nivel de comunicación y colaboración entre la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento en relación a las mejoras que se buscan? ¿Se han recibido respuestas concretas?

Hoy por hoy, la comunicación es cero. Ni comunicación, ni interés por nuestra situación, ni respuestas, ni visitas... ¿Sabes qué pasa? Que somos Ciudad Asís, y no somos importantes para el Ayuntamiento. Me gustaría hablar con el señor Barcala personalmente, exponerle nuestras necesidades y que me dé respuestas sobre por qué no le ponen soluciones a nuestro barrio.

¿Perciben una desigualdad en los barrios de Alicante por parte del gobierno local?

Por supuesto, una desigualdad descarada. Personalmente, percibo que el Ayuntamiento se mueve por clases sociales. Para ellos, tanto la zona norte como Ciudad de Asís no tenemos el “caché” de otros barrios como Playa de San Juan, los PAUS o la Albufereta, pero pagamos nuestros impuestos igual que los demás. Nos sentimos realmente abandonados y da la sensación de que todo se resume en el nivel económico de los habitantes.

El pasado noviembre se presentó un Plan Estratégico Integral para mejorar el barrio, pero fue rechazado por el Ayuntamiento. ¿Podría compartir algunos detalles clave de ese plan y cuáles cree que fueron los motivos detrás del rechazo?

Así fue, presentado y rechazado por el Partido Popular, absteniéndose Vox, y solamente apoyado por los grupos de izquierda. En este proyecto se presentaban medidas para la rehabilitación de viviendas, zonas verdes, polideportivo, limpieza… También contaba con propuestas para la eficiencia energética y reducir la factura de la luz de nuestros vecinos con paneles solares. En definitiva, un sinfín de mejoras para el barrio y un plan que habría sido muy satisfactorio para Ciudad de Asís.

Los motivos del rechazo creo que son muy claros: seguir contando con sus apoyos políticos. Pero no es cuestión de política, es cuestión de necesidad. Por desgracia, parece que la palabra “necesidad” no entra dentro de los planes del actual gobierno local.

"El rechazo del Plan Integral es una batalla perdida, pero no la guerra".

¿Cómo recibieron la noticia de este rechazo? ¿Hay planes de volverlo a presentar…?

El Plan Integral fue una batalla perdida, pero no la guerra, la cual seguiremos luchando. Desde la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos decidiremos cómo volver a encauzar este tema. Quiero recalcar el lema que le pusimos a este proyecto “No somos un gueto”.

Finalmente, ¿cuál es su visión a largo plazo para Ciudad de Asís?

Como presidente de la Asociación de Vecinos mi reto a largo plazo es, sin duda, que nuestro barrio alcance los objetivos que proponemos, cubra sus necesidades y mejore por completo. Lo que tengo muy claro es una cosa: que lucharé por y para Ciudad de Asís hasta que los vecinos me lo permitan, porque son muchas las carencias que tenemos y aquí estaré trabajando y defendiendo lo que tanto nos merecemos.