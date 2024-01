En el alicantino barrio de San Blas, enero no supone simplemente el comienzo del año; es un momento donde se respira la emoción y la historia de una Fiesta arraigada en la identidad local: el Mig Any de sus Moros y Cristianos. Esta celebración, que marca la mitad del año hasta la festividad principal, arranca esta semana con un variado programa de actos que promete llevar a los festeros a un viaje a través de la música, la cultura y las tradiciones, y culmina el próximo domingo 21 de enero con la esperada Entrada del Mig Any.

El viernes 12 de enero, con la inauguración de la XXIV Exposición de Fotografía Festera y el XXVIII Concurso de Dibujo Infantil, las filaes de Moros y Cristianos de San Blas dan el pistoletazo de salida a un período lleno de emoción. El sábado 13 de enero, la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza toma el escenario en el Colegio Don Bosco (Salesianos), ofreciendo el XXXV Concierto Homenaje a la Música Festera. Un tributo sonoro que aviva el espíritu festero y alimenta la emoción que crece en el corazón de cada sanblasino. La carpa en la plaza Padre Fontova se convierte en el epicentro de la acción el sábado 20 de enero. Las Exhibiciones de Cabos Infantiles, la fiesta con banda de música y el fallo del Concurso de Olleta son solo el preámbulo de una jornada repleta de vivacidad. Las Entraetes, con su desfile por las calles, llenan el ambiente con la algarabía característica de la Fiesta por la noche. Por último, el domingo 21 de enero por la mañana, la tan esperada Entrada del Mig Any recorrerá las calles de San Blas, marcando el punto álgido de esta celebración. El desfile, que sigue su ruta a través de las calles principales, refleja la dedicación y la pasión de los festeros por preservar y celebrar su legado cultural. Para muchos, enero puede significar un periodo de comienzos y calma después de las festividades navideñas, pero para las filaes de Moros y Cristianos de San Blas, es un mes cargado de ilusión, una explosión de energía que marca el medio año hasta las festividades principales de 2024. Vecinos y vecinas se unen con un propósito común: celebrar, honrar y mantener viva la llama de una tradición que define su identidad. ¡Que comience la Fiesta! Programa de actos VIERNES 12 DE ENERO 20,00 h- Inauguración de la XXIV Exposición de Fotografia Festera y del XXVIII Concurso de Dibujo Infantil. Sede de los Moros y Cristianos Abierta hasta el 21 de enero. SÁBADO 13 DE ENERO 18,30h - XXXV Concierto Homenaje a la Música Festera a cargo de la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza. Salon de actos del Colegio Don Bosco (Salesianos) Calle Vicente Blasco Ibañez, 1 SÁBADO 20 DE ENERO Carpa en la plaza Padre Fontova. 12,00h - Exhibición de cabos infantiles. 16,30h - Fiesta con banda de música. 20,30h - Fallo del Concurso de Olleta. 23,00h- Entraetes. Recorrido: Condes de Soto Ameno, General Mancha, Pintor Gisbert. DOMINGO 21 DE ENERO 11,30h - Entrada del Mig Any. Recorrido: Baltasar Carrasco, Poeta Garcilaso, Condes de Soto Ameno, General Mancha, Pintor Gisbert.