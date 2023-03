L’ alumnat de 4rt de Primària del CEIP Manjón Cervantes d’Alacant ha participat al programa de Pilota Valenciana que porta des del 2005 en marxa al centres de la Comunitat Valenciana. El objectiu principal ha sigut acostar al alumnat el coneiximent i la pràctica d’aquest esport tan tradicional de la nostra cultura valenciana.

Per aconseguir-ho, els alumnes han pogut elaborar els seus guants i han conegut les regles de la pilota valenciana a les sessions d’ educació física. Per altra banda, van contar amb la presència de dos professionals d’ aquest esport que van explicar les diferents modalitats i materials emprats. Amb el fi de conéixer milllor als esportistes, els alumnes han fet de periodistes per un dia i han pogut redactar i preguntar les seues curiositats personals o sobre el mateix esport. Quan ha terminat la sessió teòrica, s’ha pogut posar en pràctica al pati tot allò que s’ha aprés durant les sessions i han pogut estrenar els seus guants que amb tant d’esforç i estima havien fet.

Des del centre, es declaren fidels defensors de la nostra llengua i de totes les tradicions de la Comunitat. És per això, que mitjançant aquesta activitat esportiva, els alumnes han pogut conéixer i valorar la riquesa de la nostra cultura i llengua en un entorn lúdic i esportiu.