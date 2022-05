"Yo amo Calp, por eso estoy empadronado", la nueva campaña para incentivar el padrón

Convencer de las ventajas de estar empadronado o la necesidad de renovar el padrón si se es extranjero. El Ayuntamiento de Calp inicia una campaña dirigida a los ciudadanos para incentivar que se registren en el padrón del municipio.

El Departamento de Padrón, que dirige Hilde Backaert, considera que muchos ciudadanos están convencidos de estar ya empadronados o desconocen la necesidad de renovar el padrón en caso de ser extranjeros. Así, desde el Ayuntamiento se calcula que centenares de residentes extranjeros no constan para el INE debido a que "no han renovado su inscripción en el padrón municipal, ya que por ley los residentes comunitarios inscritos en el Registro Central de Extranjeros o los residentes no comunitarios pero con permiso de residencia de larga duración deben renovar su inscripción en el padrón cada cinco años y el resto de extranjeros cada dos".

Por ello "se pone en marcha una campaña consistente en vídeos, cuñas y carteles en los que ciudadanos en distintas situaciones y en varias lenguas" afirman "Yo amo Calp, por eso estoy empadronado. Empadrónate tu también o renueva tu inscripción". Se trata de concienciar de la importancia de estar empadronado para poder acceder a numerosos servicios y prestaciones municipales, según informó el Ayuntamiento.

El proceso para empadronarse o renovar el empadronamiento es sencillo, basta con acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano (se puede solicitar cita previa en www.calp.es), en la planta baja del Ayuntamiento, y aportar DNI o NIE y pasaporte y pago del último recibo del IBI. Para actualizar su inscripción en el padrón es necesario aportar la tarjeta de residencia y/o pasaporte. En caso de cambio de domicilio con respecto a su última inscripción deben aportar un documento acreditativo del nuevo domicilio que puede ser la escritura de la vivienda a su nombre, un recibo de servicios a su nombre (IBI, luz o agua) o un contrato de arrendamiento actualizado.

El Ayuntamiento explicó que "no renovar o actualizarla inscripción en el padrón municipal conlleva el inicio de un procedimiento administrativo que podría culminar en la baja de la inscripción en el padrón, lo que comporta la perdida de los derechos como vecino del municipio".

El Instituto Nacional de Estadística notificó hace unos meses al Ayuntamiento de Calp que la propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2022 resultante de la revisión del padrón es de 24.096 habitantes. Se abre un periodo de alegaciones y si éstas no se producen se aprobará oficialmente la propuesta del INE.

Calp no es el primer municipio que intenta incentivar que los residentes se empadronen. Muchas localidades se encuentran ante este problema cada año y, casi anualmente, lanzan campañas para informar sobre los beneficios e intentan que la población entienda que este trámite es necesario, no solo para ellos particularmente, sino para la ciudad en la que viven. Y es que, el número de habitantes va aparejado a cuestiones como lo que se recibe de otras administraciones que hace que se puedan ofrecer más o menos servicios públicos.