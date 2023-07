Evitar que haya personas que entren por la noche a hacer un mal uso de las instalaciones deportivas o incluso a hacer botellón. El Ayuntamiento de Calp mejorará la seguridad de estos recintos para aumentar la seguridad de los mismos y garantizar el buen funcionamiento de espacios como el polideportivo municipal. Todo ello invirtiendo además en mejoras como reparar los vallados.

Así lo explicaron este lunes el portavoz del gobierno local, el concejal de Compromís, Ximo Perles, y el edil de Deportes, Pere Moll quienes explicaron que se han detectado "deficiencias" en las instalaciones deportivas dadas por un "mal uso" de las mismas tras comprobarlo in situ además de que, tras una ronda con los clubes, se han informado también de algunas de estas cuestiones. En concreto, los regidores se han centrado en el polideportivo municipal donde se encuentra el pabellón Domingo Crespo, el Esplai Park y el campo de fútbol.

Perles recalcó que el primer paso para garantizar la seguridad en todos estos espacios que usan tanto mayores como los más pequeños será aumentar la presencia policial: "Se va a incluir en el itinerario que realizan las patrullas de la Policía Local las instalaciones deportivas. Hasta ahora no se había hecho nunca". Es decir, que los agentes recorrerán también estos lugares para garantizar que se hace un buen uso de los mismos.

Además, el Ayuntamiento invertirá en "cerrar el polideportivo" de forma adecuada con un nuevo vallado ya que el actual "está roto" en algunas zonas y "eso permite el uso de las instalaciones por personas en los horarios en los que están cerradas". Es decir, que se accede a ellas fuera del tiempo en que se debería: "No hay ningún control en ese sentido y eso supone un peligro", algo que habrían trasladado también los usuarios de las mismas. Perles destacó que se ha encontrado "incluso un colchón" en la zona de parkour o "a menudo se pueden encontrar cascos de botellas rotas". Preguntado por esta cuestión, especificó que esto significaría que se realizan "botellones" en este área.

Pero no serán las únicas actuaciones previstas. Perles y Moll anunciaron que se "van a rehabilitar los vestuarios que llevan años sin usarse". Entre otras cuestiones, se pretende volver a habilitar este espacio para que "aquellos que usan las instalaciones exteriores tengan un acceso a ellos y no tengan que ir hasta los del pabellón", sobre todo, en invierno y así "evitar sobre todo problemas de salud por el frío". Y en mente está también que el antiguo restaurante del pabellón cambie de forma y se convierta en una sala multiespacio para el uso todo el año.

Más horas para clubes y vecinos

Los miembros del gobierno de Calp indicaron además que "todos los clubes necesitan más horas" para usar las instalaciones deportivas y recordaron que el Ayuntamiento promoverá el acceso libre y gratuito de la ciudadanía, según una serie de horarios, a las instalaciones deportivas del municipio. Hasta el momento, los diferentes clubs del municipio reservaban el uso de pistas y pabellones para hacer uso de ellos e impartir sus clases y ahora los vecinos podrán también hacerlo. Solo que Perles indicó que "todos los clubes necesitan más horas, pero las instalaciones son las que son", así que habrá que intentar encajar a todas las partes.

Sobre las escuelas deportivas, el portavoz del gobierno local explicó que el actual modelo "no es el que más nos gusta, no porque los clubes lo hagan mal" sino porque se delega en ellos el 100% de la responsabilidad y reciben una subvención municipal, "y la responsabilidad no debería ser toda suya". Sin embargo explicó que no se va a abordar este asunto actualmente sino que se dejará para más adelante y "hasta que haya un modelo con garantías de que se mejora" lo actual. Con todo el edil sí indicó que se realizará el año que viene un cambio en la organización de los campus de verano: "No los gestionan los clubes sino empresas privadas que cobran previos elevados haciendo uso de las instalaciones municipales". Por lo que se planteará un cambio en el modelo.

Perles compareció con el concejal de Deportes este lunes para hablar de este área como portavoz del gobierno pero también, como ya anunció este diario, porque está previsto que asuma esta delegación previsiblemente en septiembre, como anunció él mismo. Cabe recordar que Compromís firmó el pacto de gobierno con Somos Calpe y PSOE sin asumir las áreas de Deporte y Turismo, algo que hará "paulatinamente" tras generar la "confianza" necesaria en el ejecutivo local.