Los días más esperados del año llegan a Calp. Este municipio de la Marina Alta vivió el pasado sábado 29 de julio la tradicional «Entrà de la Murta», con la que dieron comienzo las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves. Durante dos semanas esta localidad costera se transforma en un remolino de emociones, música y tradiciones, brindando a los lugareños y visitantes una experiencia inolvidable.

La primera semana de festejos Calp ofrece una amplia programación para todos los públicos donde la música es una de las protagonistas. La segunda semana, del 6 al 12 de agosto, se celebran los tradicionales «Bous al carrer».

Devoción y diversión

A lo largo del día de hoy ya se irán sucediendo diversidad de actos. Este municipio presencia uno de los eventos más singulares de las fiestas: el «Día del Fadrí». Por la noche está prevista la actuación de la orquesta «Tokyo» en la plaza Mayor.

Mañana miércoles 2 de agosto la atención se centra en los más pequeños de la ciudad con el «Día del Xiquet»: una despertà infantil, aqua-jocs y un musical.

El jueves 3 de agosto tendrá lugar una de las veladas más importantes con la Noche de las Comisiones, la cual marcará un momento de unión entre las comisiones festeras de años anteriores. Ese día habrá una mini mascletà y traca de caramelos a mediodía y por la tarde, una mini discomóvil en la plaza del Mosquit.

El viernes 4 de agosto es la víspera de la gran festividad, se celebra con amor y devoción la Ofrenda de Flores a la Virgen de las Nieves. La noche culmina con una mascletà nocturna y la energética actuación de la orquesta «La Tribu» en la plaza Mayor, llevando el entusiasmo a niveles sin precedentes.

Finalmente, el sábado 5 de agosto, Calp celebra la festividad de la Virgen de las Nieves, la Patrona de la ciudad. La tarde se llena de solemnidad con la Santa Misa y la emotiva procesión por las calles del municipio. Al caer la noche, todos los ojos se dirigen hacia el cielo para presenciar el impresionante Castell a la Mar, un majestuoso castillo de fuegos artificiales «aero-acuático» que ilumina y pinta de colores el espigón de la playa del Arenal-Bol. La noche termina con la actuación de la orquesta «Nexus» en la plaza Mayor, cerrando las festividades con alegría y unión.

Asimismo, el domingo 6 es el Día de San Salvador en el que habrá despertá, partida de pilota valenciana y mascletà en la plaza Mayor. Por la tarde, los festeros y autoridades se trasladarán a la ermita de San Salvador donde está previsto celebrar la tradicional misa en honor a San Salvador. A continuación se servirá un vino de honor popular en el parque de La Ermita.

Tradicionales «Bous al carrer»

Estas fiestas tienen unas características que las diferencian de otras, especialmente por la celebración de los tradicionales «Bous al carrer» que tendrán lugar del 6 al 12 de agosto en la calle Conde de Altea con sesiones de tarde y noche organizadas por la Societat Festiva i de Bous a Calp.

Y el domingo 13 de agosto concluyen los días festivos con la Cabalgata de fin de fiestas, un desfile de carrozas desde la calle Benissa hasta la plaza Colón.

«Todos los actos tienen su esencia, cada uno es representativo de nuestra tradición»

Ana Sala, alcaldesa de Calp

¿Cómo se encuentra el ambiente entre los calpinos y calpinas para celebrar las Fiestas Patronales de 2023?

En Calp se respira muy buen ambiente después de haber pasado estos años tan complicados y duros. Contamos con una comisión muy trabajadora que afronta una semana de actos con novedades importantes. Tenemos mucha ilusión de volver a escuchar a la banda de música por la calle, a la colla de Xirimiters y las distintas asociaciones musicales…

El programa de actos es muy completo, ¿qué actividades recomendaría a los visitantes? ¿Hay alguna novedad o cambio destacable con respecto a años anteriores?

El programa es tan completo que yo como alcaldesa lo destacaría todo, disfruto mucho de las fiestas y quiero que los calpinos y visitantes también lo hagan. Todos los actos tienen su esencia y su importancia y no podemos despreciar ninguno, se trabaja cada uno de ellos con mucha ilusión, además de que son representativos de nuestra tradición, por tanto, todos son igual de importantes.

Destacaría como imprescindible la solemne procesión del día 5 de agosto con esa culminación y ese colofón cuando entra la Virgen de lasNieves a la iglesia, esa lluvia de confeti blanco que cae sobre la Virgen es algo imponente que hay que ver. Por otra parte, en el castillo de fuegos artificiales cada año el Ayuntamiento de Calp se gasta mucho dinero para que cada vez sea mejor, más bonito, más importante y para que atraiga a muchas personas.

En cuanto a las novedades, se puede decir que se ha alargado un poco más el calendario de las orquestas y actuaciones musicales en la Plaza Mayor y también habrá más actividades para los niños porque son parte de la fiesta.

Las fiestas suelen atraer a una gran cantidad de visitantes, ¿qué supone esto para el municipio?

El impacto para el municipio evidentemente podéis imaginar que es muy importante. Además, agosto es el mes del turismo por excelencia y tenemos el pueblo de Calp repleto de turistas, el máximo nivel de turismo de todo el año. Disponemos de terrazas llenas, restaurantes repletos y el comercio también es una parte esencial.

¿Qué más ofrece Calp?

Las fiestas de Calp se prolongan durante dos semanas de agosto, la primera con la celebración de actos propios de las fiestas patronales, la siguiente tienen lugar els bous al carrer y terminamos con el Calpe Pop Festival, dos días de música para todo el público, independientemente de su edad. Se puede decir que durante todo el mes de agosto intentamos que haya ocio en el municipio y para todas las edades. Pero está claro que Calp ofrece mucho en sus fiestas.

Un deseo para estos días.

Me gustaría que Calp disfrutara y que pasemos unas fiestas tranquilas. También me gustaría pedir respeto y comprensión entre la ciudadanía, son días de fiestas muy anhelados por todos, estos días son buenos para la economía de Calp, además, jóvenes y mayores se tienen que divertir, son diez días para disfrutar.

«Estamos esperando todo el año els Bous al Carrer, es una fiesta más relajada»

Mariola Mulet, concejala de Fiestas de Calp

¿Cómo ha sido este año la organización y preparación de las fiestas patronales de Calp?

La de 2023 ha sido una Comisión muy organizada, siempre pendientes de todo, mirando hasta el último detalle, han sido muy perfeccionistas, lo han hecho muy bien. La Comisión está formada por muchos miembros y han trabajado mucho a lo largo del año, con mucha ilusión y entrega y eso se nota en la preparación de las fiestas.

¿Traen alguna novedad?

La gran novedad es que han preparado toda una semana completa de actos, este año vendrán orquestas como la Tokio que nunca ha venido a Calp y musicales muy novedosos. La fiesta permite poca novedad porque los actos oficiales son cada año los mismos pero en el aspecto lúdico sí que se han introducido novedades.

¿Qué tienen de especial estas fiestas?

Son unas fiestas que se viven con mucha intensidad, en las que participa todo el pueblo, muy divertidas pensadas para mayores, jóvenes y niños, son unas fiestas muy diversas en las que todo el mundo participa.

¿Cómo se vive la semana de bous al carrer?

Estamos esperando todo el año la semana de Bous al Carrer, es una fiesta más relajada que permite a los calpinos encontrarse y reunirse en la calle, sin la formalidad de las actividades oficiales. Se trata de días más informales y lúdicos, de cenar juntos, de reencontrarse y mantener las tradiciones.

¿De qué manera se fomenta la participación de pequeños y mayores? ¿Qué actividades tiene el programa de actos para involucrar activamente a toda la ciudadanía?

Hay actividades para todos, con actos que van desde los aquajocs a las disco móviles para jóvenes o las orquestas para mediana edad, musicales infantiles y para adultos. Además se trata de actos gratuitos y abiertos a toda la población, es una programación muy amplia y diversa en la que puede participar todo el mundo.

La ilusión de las reinas de Calp 2023

María Crespo Devesa y Abril Mestre Castillo fueron elegidas el pasado 1 de julio como reinas mayor e infantil respectivamente de las Fiestas de Calp de 2023 en un acto al que asistieron cerca de 2.000 personas.

«Fue una noche muy intensa y, a medida que íbamos quedando menos los nervios iban aumentando. Cuando dijeron mi nombre fue sorprendente porque siempre he pensado que era muy difícil ser la elegida por el azar, pero a la vez fue un momento muy emocionante e inolvidable», resalta María Crespo.

Por su parte, la reina infantil, Abril Mestre, confiesa que fue un deseo que pidió la Noche de San Juan y se hizo realidad, «me sentí muy ilusionada y, al principio, no me lo podía creer».

La elección se realizó por sorteo, al extraer las reinas del pasado año los nombres de las nuevas reinas de entre las candidatas de 18 años y las candidatas de 8 años.

María y Abril han vivido las fiestas del pueblo todos los años junto a sus familias y disfrutan de estos días de una manera especial.

«A partir de principios de 2022 las quintas de 2015, 2005 y 1985 iniciamos un camino de preparación de estas fiestas de 2023, que esperamos que sean memorables. Aunque es una gran responsabilidad, lo voy a vivir con ganas de disfrutar de cada acto durante la semana de fiestas», recalca María Crespo.

Asimismo, las reinas aseguran que el acto más emotivo hasta ahora ha sido la presentación pero que esperan vivir toda la fiesta con ilusión. Para Abril, las Carrozas de agosto, donde el pueblo se disfraza y baila al son de la música, son el momento más divertido.

Fiestas con personalidad propia

Las representantes de las Fiestas Patronales 2023 subrayan que unos festejos tan importantes como estos están formados por todos. «La música, el compañerismo, las ganas de pasarlo bien y esa unión que nos hace tan felices son las principales características de las Fiestas de Calp», destaca la reina infantil.

«Ser la presidenta de las Fiestas de Calp es un orgullo y no lo olvidaré jamás»

¿Cómo estás llevando el cargo de presidenta de las Fiestas en honor a la Virgen de las Nieves?

El cargo de presidenta se lleva bien porque tengo un gran equipo de amigos y compañeros que lo hacen todo muy fácil. Han sido dos años de mucho trabajo y en los últimos días aún si cabe más, pero llegará la recompensa.

¿Desde cuándo llevas viviendo la fiesta desde dentro?

Soy calpina de nacimiento, vivo la fiestas desde dentro desde el minuto uno. En mi caso fui festera con 8 añitos en 1993 y festera de 18 años en 2003... Es muy bonito poder repetir con 38 y hacer posibles las Fiestas Patronales de Calp.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Somos una comisión muy grande y pese a que trabajamos para que todo sea perfecto nunca llueve a gusto de todos, pero estamos muy contentos del recorrido que hemos realizado y de las fiestas que vamos a vivir.

¿Qué supone para ti este cargo?

Ser presidenta es algo que llevaban diciéndome desde los 18 y yo siempre les decía que ni en broma. Pero fueron mis quintos y amigos quienes me empujaron a ser la presidenta y teniéndolos a ellos en mi equipo no podía no aceptarlo. Agradezco muchísimo que me insistieran ya que ser la presidenta de las Fiestas de Calp es un orgullo y no lo olvidaré jamás.

¿Cómo esperas que se vivan las fiestas 2023?

Hemos preparado un programa de fiestas con muchísimos actos para todos los públicos, muchos días de aquajocs, despertaes, mascletás, orquestas, macodiscos, musicales, un sinfín de cosas. Es la primera vez que el programa de fiestas dura nueve días y van a ser nueve días intensos que esperamos que todos los calpinos y visitantes vivan tan intensamente como nosotros. ¡Visca Calp, visca la Mare de Dèu de les Neus y visca la Comissió de Festes de 2023!

Programa de actos:

Martes 1 de agosto - Día del Fadrí

11:00h. Pasacalle de la Comisión

11:30h. Toma del Ayuntamiento en la Plaza Miguel Rosselló y cambio de Vara de Mando por los festeros de 2005 que gobernarán las calles del municipio por un día. A continuación cordà

00:00h. Orquesta Tokyo en la Plaza Mayor

Miércoles 2 de agosto - Día Infantil

10:30h. Despertà infantil desde la plaça dels Mariners hasta el párquing del Petit

11:00h. Aquajocs en el párquing del Petit (mercadillo).

20:00h. Musical Ogro El Musical

23:30h. Musical Operación Homenaje

02:00h. Macro discomóvil DJ Remember

Jueves 3 de agosto - Noche de las comisiones

08:00h. Despertà

12:00h. Mini-Mascletà y traca de caramelos

19:00h. Mini-Discomóvil en la plaça del Mosquit

00:00h. Orquesta Límite en la Plaza Mayor

Viernes 4 de agosto - Día de la ofrenda

08:00h. Despertà

10:30h. Despertà infantil

11:00h. Aquajocs en el párquing del Petit

13:00h. Volteo de campanas

20:30h. Pasacalle de la Comisión y recogida de autoridades. A continuación, Ofrenda de flores

00:00h. Mascletà nocturna

00:15h. Orquesta La Tribu en la Plaza Mayor

Sábado 5 de agosto - Día de la Virgen de las Nieves

08:00h. Disparo de truenos aviso

08:30h. Misa

11:30h. Pasacalle de la Comisión y recogida de autoridades

12:00h. Misa Mayor

14:00h. Mascletà en la Plaza Mayor. Al finalizar, se ofrecerá vino de honor popular en la calle García Ortiz

20:00h. Misa. A continuación solemne procesión en honor a la Mare de Déu de les Neus

23:55h. Castell a la mar (organiza Regiduría de Fiestas)

00:30h. Orquesta Nexus en la plaza Mayor

Domingo 6 de agosto - Día de San Salvador

08:00h. Despertà

10:30h. Tradicional partida de Pilota Valenciana en la calle García Ortiz

14:00h. Mascletà en la Plaza Mayor. Al finalizar, se ofrecerá un vino de honor en la calle García Ortiz

19:30h. Pasacalle de la Comisión y recogida de autoridades

20:00h. Misa en la Ermita de San Salvador. Al finalizar vino de honor en la calle García Ortiz

DEL 6 AL 12 DE AGOSTO: BOUS AL CARRER

Domingo 13 de agosto

20:30h. Gran cabalgata Fin Fiestas