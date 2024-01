Pasear entre viñedos, recagar energía entre parajes naturales, desconectar en las cálidas aguas termales o disfrutar de la gastronomía en un lugar de altura.

Estas y muchas más experiencias son las que pone a tu disposición el grupo ESTIMAR Hotels a través del diseño de distintas escapadas, tanto en SOLYMAR Gran Hotel como en ESTIMAR Calpe Suitopia.

Experiencias SOLYMAR Gran Hotel

► Escapada entre viñedos: El hotel ofrece una nueva escapada entre viñedos que combina degustación de vinos y recorrido por los viñedos de Montesanco Teulada. Durante la jornada se puede disfrutar de una cata de cuatro vinos, aprender sobre el proceso de vinificación y explorar los hermosos paisajes que ofrece la zona.

El paquete incluye una estancia única con alojamiento y desayuno en SOLYMAR Gran Hotel, además de una copa de cava de bienvenida. Los huéspedes tendrán la oportunidad de disfrutar de esta experiencia degustando 4 vinos que a su vez estarán maridados con exquisitos productos ibéricos, completando así una jornada llena de sabores y aromas de tradición vinícola local.

Los vinos a degustar son Món Moscatel blanco, Món Macabeo blanco, Món Tempranillo tinto y Món Bobal tinto. Todos ellos vinos ecológicos y biodinámicos elaborados en las propias viñas.

Montesanco Teulada está ubicada en la histórica finca Abiar Alta, en un entorno de recuperación paisajística, agrícola y cultural. Rodeada de un exuberante bosque, ofrece vistas inigualables al viñedo en terrazas, los diversos cultivos, el valle y el mar Mediterráneo.

► Si eres de los que busca desconexión y relajación SOLYMAR Gran Hotel cuenta con la Escapada Bienestar, la cual incluye alojamiento, desayuno buffet en Food Gallery y un circuito termal de 60 minutos en Spa Edén. Un auténtico oasis de paz y tranquilidad donde conseguirás salir del estrés de la rutina.

► Para pasar un fin de semana diferente, la opción perfecta puede ser una Escapada Gastronómica con alojamiento en una habitación con vistas al mar, desayuno buffet en Food Gallery, almuerzo en Abiss Restaurante y un circuito termal de 60 minutos en Spa Edén. Probarás auténticas delicias que no dejan a nadie indiferente.

Estas experiencias incluyen botella de cava en la habitación el día de llegada y se da la opción de salida tardía hasta las 18:00h bajo disponibilidad.

Escapadas en ESTIMAR Calpe Suitopia

Por su parte, el Hotel ESTIMAR Calpe Suitopia te propone unos días para disfrutar junto a los tuyos con la Escapada Bienestar en Familia, que incluye alojamiento en habitación Suitopia, desayuno buffet en Market Place, un circuito marino de 60 minutos en el Thalassian Spa de agua salada para todos (en estancias de 3 o más noches, 2 circuitos marinos), botella de cava de bienvenida en la habitación a la llegada con posibilidad de late check-out hasta las 18:00h el día de salida (sujeto a disponibilidad y petición) y los sábados por la noche animación infantil hasta las 00:00h. Esta es sin duda, una experiencia inolvidable.

Establecimientos

SOLYMAR Gran Hotel y ESTIMAR Calpe Suitopia cuenta con restaurantes y establecimientos de altura, donde la gastronomía va acompañada de una experiencia sensorial para el paladar.

► El restaurante ABISS se encuentra en SOLYMAR Gran Hotel, concretamente en un entorno privilegiado entre dos parques naturales, el Peñón de Ifach y las Salinas. Un escenario donde los comensales se sumergen visualmente en el mar para vivir una experiencia muy diferente a lo vivido anteriormente.

Considerado como el 14 mejor restaurante de la Comunidad de Valencia, ofrece una original propuesta gastronómica con la firma del chef Lenin Busquet, envuelto en una atmósfera relajante donde se han cuidado todos los detalles.

La bodega atesora vinos nacionales e internacionales pensados para crear la armonía ideal con cada uno de los platos de la carta. La carta cuenta con menús estructurados con sentido y equilibrio, con platos que impactan por sabor, textura y mucho sentido común, pero con el talante que la alta cocina requiere.

► Dorée Gin & Sea by SOLYMAR Gran Hotel The One es un espacio para disfrutar de una experiencia frente al mar Mediterráneo con espectaculares puestas de sol. Su carta ofrece las más exquisitas ginebras realizadas por cocteleros profesionales.

► Déjate seducir por el Mediterráneo en el Beach Club tomando un cóctel en una terraza panorámica frente al mar, donde disfrutar de desconexión y puestas de sol, pero también de espectáculos en vivo que harán que tus noches de verano sean aún más especiales.

► En la planta 29 de ESTIMAR Calpe Suitopia se encuentra el Sky Bar donde podrás observar las estrellas mientras sientes el mar. Un lugar para dejarse llevar mientras disfrutas de la amplia carta de cócteles, champagnes y combinados.