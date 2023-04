La capa de hielo de Groenlandia cubre 1,7 millones de kilómetros cuadrados en el Ártico. Si se derrite por completo, el nivel global del mar subiría unos 7 metros, pero los científicos no están seguros de con qué rapidez podría derretirse la capa de hielo. Ahora, nuevas simulaciones basadas parcialmente en las emisiones de carbono reflejan que el punto de no retorno en el deshielo de la inmensa capa de hielo de Groenlandia no está lejos en el tiempo.

El modelado de puntos de inflexión, que son umbrales críticos en los que el comportamiento de un sistema cambia de manera irreversible, ayuda a los investigadores a descubrir cuándo podría ocurrir ese fatídico derretimiento. Basándose en parte en las emisiones de carbono, un nuevo estudio que utilizó simulaciones identificó dos puntos de inflexión (situaciones críticas) para la capa de hielo de Groenlandia: la liberación de 1.000 gigatoneladas de carbono a la atmósfera hará que la parte sur de la capa de hielo se derrita, pero unas 2.500 gigatoneladas de carbono ya supondrían la pérdida permanente de casi toda la capa de hielo. A medio camino del primer punto de inflexión Lo cierto es que, habiéndose emitido ya alrededor de 500 gigatoneladas de carbono a la atmósfera, estamos a medio camino del primer punto de inflexión. "El primer punto de inflexión no está lejos de las condiciones climáticas actuales, por lo que corremos el peligro de cruzarlo", dijo Dennis Höning, científico climático del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático que dirigió el estudio. "Una vez que comencemos a deslizarnos, nos caeremos de este acantilado y no podremos volver a subir". El estudio fue publicado en la revista Geophysical Research Letters. La capa de hielo de Groenlandia ya se está derritiendo; entre 2003 y 2016, perdió alrededor de 255 gigatoneladas (miles de millones de toneladas) de hielo cada año. Gran parte del derretimiento hasta la fecha se ha producido en la parte sur de la capa de hielo. La temperatura del aire y del agua, las corrientes oceánicas, la precipitación y otros factores determinan cómo de rápido se derrite esta plataforma y dónde pierde hielo. La compleja forma en que esos factores influyen entre sí, junto con los largos plazos que los científicos deben considerar para derretir una capa de hielo de este tamaño, son hechos que dificultan predecir cómo responderá la capa de hielo a diferentes escenarios climáticos y de emisiones de carbono. Investigaciones anteriores identificaron un calentamiento global de entre 1 grado y 3 grados Celsius como el umbral más allá del cual la capa de hielo de Groenlandia se derretirá de manera irreversible. Desaparición de casi toda la capa de hielo Para modelar de manera más completa cómo puede evolucionar la capa helada a la evolución del clima, el nuevo estudio de Höning utilizó por primera vez un modelo complejo de todo el sistema de la Tierra, que incluye todos los procesos clave de retroalimentación climática, junto con un modelo de comportamiento de la capa de hielo. Primero usaron simulaciones con temperaturas constantes para encontrar estados de equilibrio de la capa de hielo, o puntos donde la pérdida de hielo igualaba la ganancia de hielo. Luego realizaron un conjunto de simulaciones de 20.000 años de duración con emisiones de carbono que oscilaban entre 0 y 4.000 gigatoneladas de carbono. De entre esas simulaciones, los investigadores dedujeron el punto de inflexión de carbono en 1.000 gigatoneladas para el derretimiento de la parte sur de la capa de hielo y el punto de inflexión de carbono de 2.500 gigatoneladas, aún más peligroso, para la desaparición de casi toda la capa de hielo. A medida que la capa de hielo se derrita, su superficie estará en elevaciones cada vez más bajas, y por tanto expuesta a temperaturas del aire más cálidas. Las temperaturas más cálidas del aire aceleran el derretimiento. Las temperaturas globales del aire deben permanecer elevadas durante cientos de años o incluso más para que este ciclo de retroalimentación sea efectivo a la hora de provocar este deshielo masivo; es decir, una variación breve de 2 grados Celsius no lo desencadenaría, advirtió Höning. Pero una vez que el hielo cruza el umbral, inevitablemente continuará derritiéndose sin cesar. Incluso si el dióxido de carbono atmosférico se redujera a niveles preindustriales, no sería suficiente para permitir que la capa de hielo vuelva a crecer sustancialmente. "No podemos continuar con las emisiones de carbono al mismo ritmo durante mucho más tiempo sin arriesgarnos a cruzar los puntos de inflexión", dijo Höning. "La mayor parte del derretimiento de la capa de hielo no ocurrirá en la próxima década, pero no pasará mucho tiempo antes de que ya no podamos trabajar en su contra".