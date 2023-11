El macroinforme elaborado por un panel internacional de científicos y publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet no solo revela que la mortalidad atribuible al exceso de calor aumentará 4,7 veces a mediados de este siglo (con especial incidencia en Europa), sino que también apunta a los culpables de esta situación. Y, entre ellos, figuran dos sectores: las grandes empresas de petróleo, gas y carbón, y, por otra parte, los gobierno y los bancos, que siguen financiando con grandes cantidades de dinero los combustibles fósiles que provocan el calentamiento global.

“El sector financiero también contribuye a las amenazas sanitarias” derivadas del calentamiento global, “con un préstamo total de bancos privados a la industria de los combustibles fósiles que alcanzó los 572.000 millones de dólares en el periodo 2017-2021”, señala el informe.

El préstamo total de bancos privados a la industria de los combustibles fósiles alcanzó los 572.000 millones de dólares en el periodo 2017-2021

Los 40 bancos privados que más préstamos ofrecen a la industria de combustibles fósiles invirtieron, en conjunto, 489.000 millones de dólares por año entre 2017 y 2021, y más de la mitad incrementaron los préstamos desde 2010-2016, “lo que compromete aún más la transición energética hacia la descarbonización”, señala The Lancet.

Más dinero para el petróleo que para la sanidad

Pero las ayudas al petróleo y el gas (auténticos enemigos de la salud humana) no solo provienen de los bancos. Los propios gobiernos siguen financiándolos. A pesar de las evidencias científicas sobre el empeoramiento climático causado por estos combustibles fósiles, “en 2020, 69 de los 87 gobiernos analizados en este informe subvencionaron la industria de combustibles fósiles, por un total neto de 305.000 millones de dólares”. Curiosamente, estas subvenciones “superaron en un 10% el gasto sanitario nacional en 26 de los países y en un 50% en diez países”.

El autor material del calentamiento global, es decir, las grandes empresas petroleras y de gas, intensifican su producción, en vez de reducirla. En concreto, los 20 gigantes mundiales de gas y petróleo han incrementado sus previsiones de producción de combustibles fósiles en comparación con el año pasado, lo que provocará que las emisiones de gases de efecto invernadero superen en un 173% los niveles compatibles con un calentamiento de 1,5ºC para 2040, frente al aumento del 112% anticipado en sus estrategias de 2022.

De este modo, estas empresas “estarían aún más lejos de cumplir sus compromisos del Acuerdo de París”.

Además, las grandes petrolíferas y gasistas “han destinado tan solo un 4% de sus inversiones de capitales en energías renovables en 2022. Así, la posibilidad de un futuro saludable queda todavía más lejos de nuestro alcance”, añade el informe.

Hacia los 2,7ºC de calentamiento, en vez de 1,5ºC

Como consecuencia de todo ello, “el mundo está yendo en la dirección equivocada” y los daños sobre la salud y la integridad física de miles de millones de personas en todo el mundo se agravan de forma creciente.

Aunque el Acuerdo de París fijaba un calentamiento máximo añadido respecto a la era preindustrial de 1,5ºC para final de este siglo, lo cierto es que “en este momento, el planeta está en camino de alcanzar un calentamiento de 2,7ºC para el año 2100”, es decir, no muy lejos del doble de lo previsto en dicho acuerdo. Las consecuencias de ello pueden ser funestas. “Las vidas de las generaciones actuales y futuras penden de un hilo”, señalan los autores.

“La continua expansión de los combustibles fósiles es una sentencia mortal para millones de personas" António Guterres - Secretario general de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha sido claro al explicar la situación actual: “La continua expansión de los combustibles fósiles es una sentencia mortal para millones de personas. No hay excusa para un retraso persistente en la acción climática. El aumento de temperatura debe limitarse a los 1,5ºC si queremos evitar lo peor del cambio climático, salvar millones de vidas y ayudar a proteger la salud de todos los que habitamos la Tierra”.

Incluso con el actual calentamiento global de 1,14ºC, la humanidad ya experimenta un promedio de 86 días al año de temperaturas extremas, con todos los daños a la salud que ello representa. De hecho, la mortalidad asociada al calor en personas mayores de 65 años aumentó un 85% entre 2013 y 2022, en comparación con el periodo de 1991-2000. Este número está muy por encima del aumento del 38% previsto si no hubiera cambio climático, señala el documento, que ha sido elaborado con 114 expertos, líderes de 52 instituciones de investigación y organismos de la ONU de todo el mundo.

Rayo de esperanza

Y, sin embargo, el informe de The Lancet aporta también algún rayo de esperanza en medio de un panorama tan desolador. El protagonista de la parte positiva es el creciente despliegue de las energías limpias.

“Las muertes asociadas a la contaminación atmosférica derivada de combustibles fósiles han disminuido casi un 16% desde 2005, siendo el 80% de dicha disminución el resultado de los esfuerzos por reducir la contaminación derivada de la quema de carbón”, que es el producto más contaminante de todos.

Además, la inversión mundial en energías limpias creció un 15% en 2022, alcanzando los 1,6 billones de dólares y superando incluso a la inversión en combustibles fósiles en un 61%. Además, los préstamos a las energías limpias alcanzaron los 498.000 millones de dólares en 2021 y están a punto de rebasar a los combustibles fósiles. El resultado de todo ello es que las renovables representaron el 90% del crecimiento en capacidad eléctrica de 2022.

Estudio de referencia: The Lancet Countdown on health and climate change

