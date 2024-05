Soja, aceite de palma, café, cacao, azúcar, avellanas… sólo en unos pocos casos el cultivo fuera de Europa es verdaderamente sostenible. Porque se talan bosques tropicales; se utilizan pastizales valiosos para plantaciones de aceite de palma y cacao y monocultivos de soja, y se aplican pesticidas nocivos en el cultivo de cacao y avellanas. Para evitar consecuencias negativas para la biodiversidad, los ecosistemas y el clima, la Unión Europea (UE) ha expresado su voluntad política de compartir la responsabilidad al respecto.

La UE quiere garantizar una mayor sostenibilidad en el comercio agrícola con el Sur Global, con el objetivo de minimizar los efectos perjudiciales para el medio ambiente y el clima que supone la importación masiva de esos cultivos.

Esta aspiración no es nueva, pero muchas veces no se cumple en la práctica. Investigadores del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental (UFZ) y la Universidad de Rostock, en Alemania, han desarrollado un nuevo sistema para identificar opciones para el comercio sostenible de productos agrícolas y han publicado sus hallazgos en ‘One Earth’.

La nueva estrategia requiere un análisis refinado que muestre cómo son de relevantes los productos individuales para la UE y el país de origen, y qué ‘efecto de palanca’ tienen. Los investigadores descubrieron que más del 80% de la tierra deforestada para la producción que importa la UE se utiliza para cultivar soja, aceite de palma, cacao y café.

La producción de semillas oleaginosas como el aceite de palma es el factor más importante de extinción de especies a escala mundial. / HUTAN KOCP

Europa está comprometida con el principio de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (PCD). En consecuencia, no sólo quiere alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU dentro de las fronteras de la UE, sino también apoyar a los países en desarrollo para implementarlos allí.

Relaciones comerciales más sostenibles

En el Pacto Verde y la Estrategia De la Granja a la Mesa, la Comisión de la UE se ha comprometido a promover la transformación hacia sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles en los países exportadores.

Para aportar más claridad en la enmarañada red de relaciones comerciales entre la UE y los países exportadores en el mercado de productos agrícolas, los investigadores proponen una nueva estrategia que analiza tanto la relevancia como el efecto palanca de los bienes importados individuales para el UE y para el país de origen.

Se analizan varios criterios. El criterio de ‘relevancia’ describe la proporción de un producto agrícola de un país de origen en las importaciones totales en la UE. El criterio de ‘apalancamiento’ describe la importancia que tiene la proporción de un producto agrícola importado en la UE para el país de origen en la cadena de valor general o la producción agrícola.

Tierras en la Amazonía brasileña deforestadas para la producción de soja. / Yves Zinngrebe

"De este modo podemos describir la importancia del comercio con la UE para cada producto agrícola y país exportador y considerar medidas que podrían hacer que estas relaciones comerciales sean más sostenibles", afirma Yves Zinngrebe, autor principal de la publicación.

Los autores analizaron la relevancia y el efecto palanca de las importaciones agrícolas más importantes en tres dimensiones: el valor económico que estas importaciones tienen para el país de origen, la huella como medida del consumo de tierra para el cultivo de los bienes importados y la deforestación (cuántas hectáreas tuvieron que ser taladas para la producción de los bienes importados).

Aceite de palma, café y cacao, las claves

Deforestación aparte, los autores, basándose en los altos valores de relevancia y apalancamiento, encontraron que gran parte de la influencia de la UE se centra en unos pocos grupos de países con perfiles de exportación específicos. Estos incluyen a los países del Mercosur de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en particular porque el comercio con estos países (especialmente en soja) representa el 22% del valor comercial, el 33% de la superficie terrestre requerida y el 40% de la deforestación importada.

A ellos se suman Malasia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, que se especializan en el cultivo de aceite de palma, así como varios países de África, América Latina y Vietnam, que se especializan en cacao y café. "La UE podría lograr mucho si al establecer relaciones comerciales sostenibles se centrara en la soja, el aceite de palma, el café y el cacao", afirma Zinngrebe.

Deforestación en la Amazonía brasileña. / EFE / Marcelo Sayao

La Unión Europea también tiene una fuerte influencia en ciertos pequeños países productores de azúcar. Para países como Mauricio, Fiji, Barbados y las Bahamas, la relevancia general para la UE es baja. Sin embargo, la influencia (proporción de la superficie de cultivo reservada para las exportaciones de la UE) es bastante alta (20-40%), lo que proporciona un gran potencial o responsabilidad de la UE a la hora de establecer normas de sostenibilidad.

El efecto de palanca potencial también es alto para los países de Europa del Este (por ejemplo, Ucrania y Rusia) y Asia Central (como Kazajstán), que venden grandes cantidades de cereales a la UE. Cereales como el trigo, el maíz y la cebada, así como cultivos de semillas oleaginosas como el girasol, la colza y el lino, representan casi el 70% de la huella importada de estos países.

Promover una dieta baja en carne en la UE

"Si la UE espera garantizar una mayor sostenibilidad de los sistemas alimentarios mundiales, debería utilizar sus relaciones principalmente con socios comerciales cuyo apalancamiento es particularmente alto", afirma Sebastian Lakner, autor final del estudio.

"El objetivo es desarrollar nuevas normas o regulaciones agrícolas junto con nuestros socios comerciales, que proporcionen beneficios tanto a los países de origen como a los países que consumen".

La ley de la cadena de suministro de la UE puede desempeñar un papel importante en este asunto. El objetivo es aumentar la transparencia de las condiciones bajo las cuales se producen los bienes comercializados. Por ejemplo, cuánto bosque primitivo se ha talado para producir un producto agrícola o cómo se utilizaba la tierra anteriormente.

El puerto de Valparaíso, en Chile, es uno de los centros de distribución comercial más importantes entre América del Sur y la UE. / Sebastián Lakner

En el caso de productos agrícolas de gran relevancia, como la soja y el aceite de palma, que en conjunto representan casi dos tercios de la proporción de deforestación provocada por la UE en los países socios y un tercio de la huella de carbono, corresponde a la UE reducir esta relevancia, señalan los científicos.

Se podría "regular la demanda, promoviendo una ganadería más sostenible o una dieta baja en carne en la UE, señalan. Sin embargo, ejemplos del pasado reciente (por ejemplo, el aceite de palma) muestran que el comercio global se debe manejar con mucho cuidado.

Porque, aunque la UE había seguido adelante con regulaciones para un cultivo más sostenible, el resultado fue que se perdieron grandes cuotas de mercado porque otros países como India y China asumieron proporciones de la UE en el mercado global.

"La UE perdió parte de su influencia porque la demanda de aceite de palma continúa. Ya no tiene tanta influencia para hacer que este comercio sea más sostenible porque la proporción de aceite de palma importado a la UE ya no es tan alta", explica Zinngrebe. Traducido: la UE ya no tiene en este caso ninguna influencia efectiva.

Informe de referencia: https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(24)00131-3

...................

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es