Los principales avances legales que hasta ahora se habían producido en España en protección animal habían nacido siempre conjuntamente de la iniciativa ciudadana y de la demanda los profesionales especializados en el cuidado, salud, protección y bienestar de los animales. Esa unión había conseguido que todos los avances realizados en el pasado, se hubieran hecho con cabeza y sentido común, gobernara el partido político que gobernara. Otra cosa es que muchas de esas normativas nunca llegaran a aplicar por falta de ganas y medios para su cumplimiento. Eso, principalmente, ha sido la causa de que España esté actualmente a la cabeza de Europa en abandono y maltrato.

Sin embargo, todo lo anterior es pasado, porque las nuevas leyes recientemente aprobadas, ya no han nacido de consenso alguno. Para su elaboración no se ha contado, por ejemplo, ni con los colegios veterinarios, ni tan siquiera con los veterinarios municipales, o los oficiales de comunidades autónomas o de los distintos ministerios. Tampoco con el mundo de la universidad, ni con los profesores de las distintas facultades veterinarias. No se ha contado con los centros de acogida y recogida de animales abandonados, ni con las Policías Locales que son los primeros que llegan cuando se produce un caso de maltrato, ni tampoco con el SEPRONA de la Guardia Civil que, siempre han sido, por excelencia, los garantes en España del bienestar animal.

Evidentemente, todo eso no sale gratis. Se han aprobado leyes que, a estas alturas, nadie sabe muy bien cómo aplicar. Por otro lado, tal y como pasaba anteriormente, tampoco esta vez se han puesto los medios económicos necesarios para su cumplimiento. Sólo un dato, un reciente estudio cifraba en 100 millones de euros la cantidad necesaria para hacer efectiva su aplicación. Sin embargo, no hay partida presupuestaria alguna para su cumplimiento. Así las cosas, todo apunta a que vamos a ser el país europeo con la legislación más radical existente, pero con la misma altísima tasa de abandono y maltrato de siempre.