La trama de corrupción del conocido Tito Berni, del caso Mediador, ha salpicado Aragón, aunque con más incógnitas que certezas. El alcalde de Zaragoza y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, ha señalado directamente al diputado del PSOE por Zaragoza como presunto implicado en la trama y ha exigido a Javier Lambán explicaciones al respecto.

Azcón ha hecho estas declaraciones en la inauguración de una escultura que homenajea a la nadadora Teresa Perales. Tras criticar al presidente por acusarle de "boicotear" los proyectos del Gobierno de Aragón que afectan a la ciudad, el popular le ha preguntado sobre la implicación de un diputado zaragozano en la trama, a pesar de que no hay confirmación y sin hacer mención a su nombre. "¿Qué sabe de ese diputado del señor Lambán que se iba de prostitutas con el Tito Berni?".

"Han pasado 24 horas desde que nos enteramos que un diputado de Zaragoza se iba con el Tito Berni a esas fiestas a las que acudían prostitutas y consumían droga", ha dicho el presidente del PP.

Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como Mediador, declaró en un programa de Cuatro que "a la fiesta fueron más de diez congresistas del PSOE de España. No te puedo memorizar quiénes eran porque no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que, creo que había uno de Zaragoza, creo. Me parece".