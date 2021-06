Alicante vuelve a recibir música en vivo este verano. Desde hace meses hay conciertos como los que ofrece Muelle 12, ahora se suma una gran lista de artistas y grupos con los que disfrutar otra vez de la cultura musical. Eso sí, siempre con las medidas de seguridad que se centrarán en un aforo limitado, distancia social, mascarilla obligatoria y protocolo sanitario. La cultura es y será segura, siempre y cuando, se respeten los normas establecidas.

Desde Nathy Peluso, Aitana o Morad hasta Mónica Naranjo, Pastora Soler o Ara Malikian, el famoso violinista libanés, visitarán la provincia alicantina para ofrecer su arte. Una variedad de conciertos parar todos los gustos: punk rock, pop español, trap, hip hop o música clásica, entre otros.

Conciertos en la Plaza de Toros de Alicante

La Plaza de Toros de Alicante tiene confirmados 17 conciertos durante los meses de julio, agosto y septiembre. Las entradas estarán a la venta a partir de 27 de julio tanto en puntos de compra como en la página web oficial de los conciertos de la Plaza de Toros.

Conciertos en la Plaza de Toros de Alicante en julio

De pedro . 1 de julio

. 1 de julio Los chicos del maíz . 2 de julio

. 2 de julio Arnau Griso. 8 de julio

Ciudad Jara . 9 de julio

. 9 de julio Funzo & Baby Loud . 10 de julio

. 10 de julio Iván Ferreiro . 14 de julio

. 14 de julio Nil Moliner. 15 de julio

Rozalén . 17 de julio

. 17 de julio Morad . 18 de julio

. 18 de julio Aitana . 23 de julio

. 23 de julio Nathy Peluso. 29 de julio

Conciertos en la Plaza de Toros de Alicante en agosto

Desakato. 6 de agosto

Pica pica (espectáculo infantil). 11 de agosto

(espectáculo infantil). 11 de agosto Vanesa Martín . 13 de agosto

. 13 de agosto Kutxi Romero . 18 de agosto

. 18 de agosto Ana Torroja. 31 de agosto

Conciertos en la Plaza de Toros de Alicante en septiembre

Álvaro de Luna. 3 de septiembre

Mónica Naranjo . 4 de septiembre

. 4 de septiembre Marlon. 18 de septiembre

Conciertos FIJAZZ en el Auditorio de Música de Alicante

El Festival Internacional del Jazz (FIJAZZ) se celebrará del 1 al 24 de julio en el ADDA bajo el nombre 'Ritual'. Un evento que reunirá a grandes figuras del panorama musical del jazz con un total de 15 conciertos, seis más que el año 2019. The Chick Corea Symphony Tribute, Billy Combham's o Miguel Ríos son algunos de los artistas que sonarán el próximo mes de julio.

Conciertos en Sant Joan d' Alacant

Tras la edición pasada, el festival Noches Mágicas ya ha anunciado la venta de entradas de su 9ª edición que se celebrará en los Jardines de Abril. Una localización al aire libre y totalmente preparada para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Tres Tenores (Ópera) . 28 de julio

. 28 de julio La frontera . 29 de julio

. 29 de julio Rafa Sánchez (La unión) . 30 de julio

. 30 de julio Los brincos . 31 de julio

. 31 de julio Mikel Erentxun . 5 de agosto

. 5 de agosto La guardia . 6 de agosto

. 6 de agosto David Otero . 7 de agosto

. 7 de agosto Andrés Suárez . 8 de agosto

. 8 de agosto Carmen (Ópera flamenca) . 10 de agosto

. 10 de agosto La porteña tango. 11 de agosto

Conciertos en Benidorm

Benidorm Palace y el Auditorio Julio Iglesias serán las dos localizaciones que albergarán a la cantante sevillana, Pastora Soler y al festival 'Low in the city' que contará con grupos de música como Dorian o La La Love you. Ambos eventos con las entradas disponibles en establecimientos autorizados o en sus respectivas páginas oficiales.

Pastora Soler . 18 de julio en Benidorm Palace

. 18 de julio en Benidorm Palace Low in the city. 30 y 31 de julio

Conciertos en Mutxamel

El festival 'Nits al parc' ha lanzado una lista de actuaciones, entre ellas conciertos que se celebrarán al aire libre en el parque Canyar de les Portelles de Mutxamel. Una zona que cuenta con 6.000 m2 y una organización que garantiza la seguridad de los asistentes.

Rayden . 1 de julio

. 1 de julio Zoo. 15 de julio

15 de julio Zigarros . 16 de julio

. 16 de julio Ara Malikian. 19 de julio

Conciertos en Xàbia

El festival Montgorock de Xàbia ha decidido celebrar esta edición el próximo mes de septiembre durante los días 24 y 25. Aún no hay confirmaciones de los artistas que actuarán pero sí han transmitido que el precio del abono será el mismo que la edición pasada en 2020: 49 euros.