Hay veces que nos rompemos la cabeza para buscar un postre original para poner a nuestro invitados o, incluso, para nuestra familia. Algo dulce que les guste pero a la vez que sea original.

Pues bien en el Tiktok de Las recetas de mi madre (que tiene casi 2 millones de seguidores) hemos encontrado una receta que no sólo es original si no con la que podemos gastar una buena broma a pequeños y mayores: una cerveza falsa.

Se trata de una cerveza que no lo es. Parece, pero no, no es una bebida alcohólica, es un postre muy dulce y que gustará a todos. Se presenta en un vaso de cerveza y tiene su líquido amarillo y su espuma.

Para hacer dos vasos de este postre necesitas los siguientes ingredientes:

1 sobre de gelatina de piña

200 ml de agua caliente

200 ml de agua fría

Prepararla es muy fácil. Sólo sigue estos pasos: