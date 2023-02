Belén Esteban ha perdido la paciencia en ‘Sálvame’ con Alicia Senovilla después de varios días de tensiones entre ellas. El programa ha recuperado una entrevista en la que la presentadora aludía a cosas que ambas saben y que ella prefería callar. Alicia negaba saber a qué se refería y dejaba claro que no es su salvadora ni su descubridora como se había afirmado el día anterior.

El origen del conflicto se sitúa en que recientemente Alicia insinuó que se alegraba de que Jesulín de Ubrique hiciera una docuserie sobre su vida porque se había callado su voz debido a que otra persona hablaba más alto que él, en clara referencia a Belén Esteban, con quien había trabajado en el pasado. Ahora, 'Sálvame' ha recuperado una entrevista de Alicia para el programa ‘Fin de semana’ y que se emitía en mayo de 2020 en la que aseguraba que sigue trabajando y que nunca ha dejado de hacerlo, pero que con Belén es “como pelearse contra una pared”.

Alicia se siente orgullosa de dónde está y de cómo se portó con Belén, pero cree que esta última es una “desagradecida”. Según Alicia, ambas saben cosas que no sabe nadie y en las que no quiere entrar, pero siempre recibe llamadas de los compañeros de Belén para preguntarle por ella. Alicia asegura que si va a 'Sálvame', es para contar la verdad, pero como la verdad no la va a contar, no va. “Si yo necesito algo a la última a la que voy a ir a pedírselo es a Belén Esteban”, remataba.

Belén Esteban, de Alicia Senovilla: “A lo mejor hay que preguntar a la gente que trabajaba con ella cómo era como compañera”#yoveosálvamehttps://t.co/C6Mc5LQS1T — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 22 de febrero de 2023

La respuesta de Belén Esteban a Alicia Senovilla

Belén, por su parte, niega haber coincidido con Alicia después de su etapa en común y deja caer que también le preguntan por gente de la que no quiere hablar y no contesta. Belén se muestra sarcástica al decir que Alicia la descubrió y la alabó profesionalmente, pero insinúa que quizás haya que preguntar a la gente que trabajaba con ella cómo era como compañera. Belén no tuvo ningún problema, pero añade que hay gente del equipo de 'Sálvame' que trabajó con Alicia y que sería mejor que hablara de su carrera profesional en lugar de hablar de ella para salir en el programa.

En resumen, la tensión entre Belén Esteban y Alicia Senovilla sigue presente en 'Sálvame' y ambas parecen tener mucho que decir, aunque prefieran mantener ciertas cosas en secreto.

