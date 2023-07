#Exclusiva: Así queda el orden de programas de clasificación del 'Grand Prix 2023'



Programa 1: Alfacar vs Colmenarejo

Programa 2: Brión vs Yepes

Programa 3: Aguilar de Campoo vs Cervelló

Programa 4: Los Montesinos vs Tineo



Finalmente 2 semis + la Gran Final. #VuelveGrandPrix pic.twitter.com/4NpDbD58JH