Las dos semanas que Lorena Morlote ha pasado en 'Playa Limbo' con Laura Matamoros antes de convertirse en la segunda expulsada definitiva de Supervivientes 2024 le van a pasar factura de una manera que ni ella misma imaginaba. Su buena sintonía con la hija de Kiko Matamoros -con la que incluso planea abrir un centro de belleza en Madrid- y sus críticas a Makoke (no dudó en imitar a la influencer y entonar el famoso 'Makoke a la calle') tras más de 20 años de amistad la han puesto en el ojo del huracán y han provocado el fin de su relación con la colaboradora.

"¡Qué bien que esté en la calle ya! Se está retratando. Estoy loca por verla, tengo unas ganas de verla de frente, de mirarla a la cara... Es una cobarde, si se meten conmigo, se burla de mí, aunque sea de forma graciosa y se queda callada, es de ser una cobarde. Estoy muy decepcionada" ha reconocido la ex de Matamoros este lunes en 'Así es la vida', dando por zanjada su amistad con Lorena: "Yo no soy nadie para no perdonar a nadie, pero ya no la voy a tener como antes, se me ha caído una amiga".

Lorena Morlote, entre lágrimas

Unas durísimas declaraciones a las que la peluquera ha tenido que enfrentarse a su regreso a Madrid este martes de madrugada. Sonriente en un primer momento tras pisar la terminal del aeropuerto de Barajas y confesando que se encuentra "muy bien" y la experiencia en 'Supervivientes' ha sido muy buena, la expresión de Morlote ha ido cambiando a medida que iba descubriendo el enfado de Makoke con ella por su alianza con Laura Matamoros.

Y aunque ha intentado aguantar el tipo, ha sido al enterarse de que su hasta ahora amiga ya no quiere tener relación con ella e incluso ha cambiado de peluquero cuando Lorena ha sido incapaz de aguantar más y, abrumada, ha roto a llorar, guardando silencio cuando le hemos preguntado si cree que esta ruptura tiene solución y si piensa pedirle perdón a Makoke.