El pasado domingo el programa de Supervivientes presentado por Sandra Barneda tuvo de todo. Desde otro nuevo espectáculo de Carmen Borrego negándose a bajar de la barca por miedo a que la volviera a dejar en la isla pasando por el oráculo donde todos los concursantes rinden cuentas de sus días en la isla, hasta un robo visto en directo.

El protagonista de esta sustracción fue Mario González, de La isla de las tentaciones y que acude a concursar a Honduras junto a su novia Claudia. A simple vista, el gesto de Mario pasó desapercibido para el público, pero un análisis más detenido de las imágenes reveló claramente que el concursante escondía comida en su bolsillo, una acción que bien podría llevarlo a enfrentar sanciones en el próximo encuentro televisivo. No hay nada que no se pille en las redes sociales.

Prueba de recompensa y robo

Los retos para los concursantes en este punto del concurso son mucho ymás cuando la supervivencia dura casi un mes bajo las severas condiciones de vida en Honduras. La intensidad de la competencia ya ha provocado dos abandonos por motivos de salud: Zayra Gutiérrez, de 24 años, se vio obligada a dejar la competencia debido a intensos dolores de espalda, y Carmen Borrego, de 57 años, que se retiró por un episodio de ansiedad, despidiéndose de sus compañeros en la misma noche que vimos el robo de Mario. La salida de Carmen fue un tanto curiosa ya que vivió de todo y se enteró, en directo, de la separación de su hijo José Maria de su mujer y madre de su hijo, Paola.

Desde el inicio de Supervivientes 2024, hemos visto a Mario como un competidor tenaz y decidido, dejando claro que no tiene tolerancia para la derrota. Este espíritu combativo ha generado numerosos comentarios, especialmente en las redes sociales, donde sus reacciones han sido muy discutidas. Desde aquellos que apoyan este espíritu luchador hasta otros que critican su afán de ganar siempre, pase lo que pase.

En plató, Zayra Gutiérrez se posicionaba de parte de aquellos que critican que Mario siempre se está quejando de todo, sobre todo si no gana las pruebas. Siempre hay un motivo por el que no gana (y eso que ha ganado bastantes) pero el responsable nunca es él. Si gana, sí lo es.

En el robo en cuestión, la organización del programa propuso un juego que prometía como recompensa una pizza de tamaño XXL, incrementando las apuestas en el juego de supervivencia. Este premio llegó después de un enfrentamiento en el que González perdió contra Ángel Cristo Jr., marcando uno de los momentos más tensos de su participación, donde argumentó que la diferencia en la disponibilidad de alimentos entre Playa Condena y Playa Olimpo había mermado su fuerza y capacidad para competir. Cómo no, no fuera a ser que Ángel sea más fuerte que él.

Más allá de las disputas por la equidad en las condiciones de vida, lo que captó la atención del público fue la decisión de González de no compartir su porción de alimento con sus compañeros. Su intención era conservar la mayor cantidad de energía posible para sí mismo, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de competir y, potencialmente, de liderar su equipo. Este acto no pasó desapercibido en las redes sociales, donde fue criticado por su aparente egoísmo. Sin embargo, la controversia no terminó ahí.

En la prueba del domingo, que ganó el equipo de Playa Condena, liderado por Mario que fue el encargado de subirse y bajarse de la escalera y correr por la playa, todos tuvieron un minuto y medio para comer toda la pizza que pudieran. Como es habitual, a la señal de Laura Madrueño todos los concursantes deben soltar lo que tienen en las manos y no guardarse nada, pero Mario no lo hizo. Como puede verse en el vídeo, muy sutilmente Mario se guarda un trozo de pizza en su bañador. Hay que fijarse, pero se ve.

Las consecuencias del robo

Esta acción, aunque sutil, podría tener consecuencias significativas para González. Se anticipa que la posible sanción será anunciada en el próximo episodio del programa. Entre las medidas que podría tomar la organización se encuentran: la nominación de González, la prohibición de participar en la prueba de líder del equipo, o incluso una sanción específica relacionada con los alimentos.