Marieta ya está en Supervivientes, y los seguidores del reality están esperando con ansias ver las consecuencias de esta decisión, ya que la ilicitana arrasa allá donde va. Su paso por la última edición de 'La Isla de las Tentaciones' la convirtió en la auténtica protagonista de la edición.

La dirección del programa aprovechó la salida de Zayra Gutiérrez en Supervivientes para ofrecer a Marieta vivir la intensa experiencia de participar en uno de los realities más duros de la televisión.

¿Qué ha pasado con Marieta esta última semana?

Las andanzas amorosas de la alicantina en La Isla de las Tentaciones son el cebo perfecto para generar interés con su llegada al reality de Honduras. Pero, ojo, no solo sus aventuras dentro de La Isla de las Tentaciones, sino también después. ¿Por qué? Porque Telecinco se ha encargado de que todo quede debidamente aireado con el Debate de las Tentaciones emitido esta semana y que protagonizaron la propia Marieta y Álex, el novio con el que entró en La Isla de las Tentaciones. Entró, pero no salió con él. Y es que hay mucha tela que cortar.

La llegada de Marieta a Supervivientes se producirá así con el interés y el morbo en torno a ella bien calentado por la cadena de Mediaset. Tan es así, que ya muchos telespectadores dan por hecho que la que fuera tentada (y tanto) en La Isla de las Tentaciones dará muchísimo juego en la playa de Supervivientes. Las apuestas están hechas, y una mayoría aboga por que, de nuevo, Marieta no defraude y acabe con otro lío amoroso en su nueva aventura televisiva.

¿Por qué hay tantos que piensan eso? Por su historial más reciente, de apenas unos meses. Un historial que ayer quedó claro (dentro de lo lioso que ya es de por sí) en el Debate de las Tentaciones, donde saltaron chispas y por el que desfilaron, frente a Marieta, hombres que se han cruzado en su vida desde que se grabó 'La Isla de las Tentaciones' hasta ahora, en el transcurso de ocho meses.

Como toda historia, hay que empezarla por el principio. Marieta entró en La Isla de las Tentaciones junto a Álex, supuestamente eran pareja y ella afirmaba hasta querer tener tres hijos con él. Llegaron al reality rodado en República Dominicana cuando este ya había comenzado, tras el abandono de Alba Casillas y Rober.

La cuestión es que, una vez separados, Marieta apenas tardó un par de días, por no decir horas, en dejarse tentar fuertemente por la pléyade de hombres solteros que le esperaba en la villa de las chicas. Y acabó en la cama con Sergio, un agricultor granadino que hace de los chistes y las gracietas una de sus armas de seducción.

Ahí ya se lio la cosa. La infidelidad de Marieta no cayó en saco roto para Álex, que dio por terminada su relación y decidió iniciar en el programa la suya propia con Gabriela, una tentadora. La cosa entre Marieta y Sergio siguió unos días, pero acabaron distanciándose hasta tal punto que Marieta, en un nuevo giro casi inexplicable, quiso irse de nuevo junto a Álex al terminar el programa. Fue rechazada por su exnovio.

¿Pero qué pasó en los meses posteriores a la grabación del programa? Otro tentador del programa, el cordobés Miguel, entró en contacto con Marieta, que en el Debate de las Tentaciones reconoció el "affaire". Mantuvieron un "lío", pero luego ella, según confesó, quiso volver con Álex de nuevo. Este, otra vez, no estaba por la labor.

La cosa no se queda ahí, porque Marieta reconoció que posteriormente estaba iniciando una relación con otro hombre, cuyo nombre no ha trascendido. "Tú lo que no sabes es estar sola", le reprochó Miguel en el Debate de las Tentaciones.

Recapitulando: en apenas unos meses, Marieta estuvo con Álex, le fue infiel con Sergio en La Isla de las Tentaciones, quiso volver con Álex al final del programa, nantuvo encuentros amorosos con Miguel en los meses posteriores, quiso de nuevo regresar con Álex, y aseguró posteriormente estar iniciando una relación con otro hombre que le entusiasmaba. Casi nada. Así no es de extrañar que haya augurios de amoríos respecto a su inminente entrada en Supervivientes. "Son infieles y siempre lo serán", ha comentado, con rotundidad, un telespectador en las redes.