La peluquera de las estrellas (como ella misma se denomina) Lorena Morlote, se encuentra lista para enfrentar un nuevo desafío: partir hacia los Cayos Cochinos como participante oficial en la próxima temporada de Supervivientes. “Quiero que veáis la persona divertida y deportista que soy, que veáis un poco más de vida personal”, afirma en su vídeo de presentación.

La vida de Lorena no ha sido fácil ya que ha tenido que afrontar muchas adversidades desconocidas hasta ahora para el gran público: la impactante traición tanto personal como profesional que le preparaba su propia pareja. Su exmarido había ideado un plan para perjudicarla junto a su amante.

Los acontecimientos se remontan al año 2014, cuando la peluquera descubrió que su ex pareja, padre de sus dos hijos, la engañaba con una de sus empleadas. No solo eso, también planeaban apoderarse de su negocio y de su valiosa cartera de clientes. "Un día descubro que por una llamada de teléfono que llevan un año juntos tramando abrir otra peluquería y destronarme", confesó en una entrevista con 'Europa Press'. Además de la traición personal y profesional, Lorena se dio cuenta de que había sido manipulada por su antigua pareja, quien mientras tramaba ese plan, intentaba socavar su autoestima. "Él comienza a apartarme y me comienzan a decir que Shakira o Alejandro Sanz ya no me quería a mí, sino que prefería que le atendiese mi empleada", reveló en el programa 'Cámbiame'.

Pero la trama de las peluquerías no acabó ahí, ya que tal y como ha contado Lorena, se abrieron cinco peluqerías con su nombre pero ninguna era era suya, con la consiguiente pérdida de clientes. En la actualidad, la concursante de 'Supervivientes 2024' cuenta con dos peluquerías a su nombre, una en Marbella y otra en la calle Velázquez de Madrid.

Depresión

Todo este proceso sumió a Lorena Morlote en una profunda depresión que duró casi tres años y, además, algunos de sus amigos y miembros de su equipo se unieron a la traición, aunque otros se mantuvieron a su lado y fueron ellos quienes la ayudaron a superar la enorme tristeza en la que se encontraba. "Estuve en 'stand by' recuperando fuerzas, pero volví con más fuerza", declaró la afamada estilista.

Lorena dejó su Cantabria natal a los 17 años y fue a Madrid a triunfar como peluquera. Los inicios fueron duros y tal y como cuenta la estilista trabajaba como aprendiz en una peluquería y no le llegaba para vivir. "Estuve meses y meses a base de arroz y huevos, no quería comer con mis compañeros porque me daba vergüenza que me viesen comer siempre lo mismo", añadió.

Finalmente logró abrir su propio salón de belleza y a triunfar. Así, ha sido la peluquera de Victoria Beckham cuando vivía en España y ha trabajado con nombres internacionales tan conocidos como Salma Hayek, Paris Hilton, Eva Longoria y Shakira. "Juntas hicimos la gira Waka Waka", reveló Lorena Morlote en su presentación para ‘Supervivientes’.

En su cuenta de Instagram la hemos visto trabajar en los premios Goya 2022 con Pedro Almodóvar, Inma Cuesta o Arturo Valls e incluso con Brigitte Nielsen.

A Lorena Morlote ahora le tocará poner a prueba su experiencia y supervivencia en el reality más extremo de Telecinco donde tendrá que convivir con todo tipo de perfiles.

