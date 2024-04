Carmen Borrego ha puesto fin a su paso por Supervivientes. Después de unas semanas complicadas y un sinfín de idas y venidas emocionales, el programa ha decidido finalmente que su paso por Honduras llegue a su fin y que su plaza quede libre para que otro concursante pueda vivir el reality en su plenitud.

La decisión del programa ha sido muy celebrada por algunos que vieron el paso de la colaboradora como un auténtico fracaso. Las quejas y las negativas para llevar a cabo las pruebas la acompañaron desde el primer momento que puso un pie en las playas del Caribe. Carmen Borrego ha sido una gran decepción para algunos compañeros de cadena que han aplaudido su vuelta a España.

Sobre ello se estaba pronunciando en 'Vamos a ver' cuando Pepe del Real destapó el posible pacto que Carmen Borrego y la organización de Supervivientes podrían haber llevado a cabo para que pudiéramos ver a la colaboradora en Honduras.

"Mi teoría es que les costó cerrarla y que le dijeron que tres semanitas, que al menos tres semanitas", ha señalado el periodista dando a entender que la finalidad de Carmen Borrego en el programa era atraer a la audiencia en el arranque del concurso. "Habilidad suya haber conseguido abandonar sin multa", ha apuntado Sandra Aladro

"Lo dije desde el primer día. Carmen buscaba la repatriación y luego hacerse todos los platós. Su actitud de ayer lo dijo absolutamente todo. Como monstruo televisivo un 10, pero como superviviente un 0", ha sentenciado Alessandro Lequio.

"Yo me alegro mucho de que ella vuelva a España. No le voy a poner ni un mérito a lo que ha hecho. Yo he estado en Supervivientes, sé lo que es y como superviviente ha sido un cero patatero. Por el bien de la imagen de ‘Supervivientes’ y del formato, lo mejor que podía pasar es que Carmen Borrego vuelva a España. No podía estar más tiempo fuera de la isla que dentro porque eso no es ser un superviviente", ha añadido Isabel Rábago.

"Darle tanta luz a Carmen Borrego ha supuesto que nos hayamos aburrido de ver vídeos de ella y no hemos visto al resto de los concursantes y yo quiero ver al resto de los concursantes. Yo quiero ver al resto de los concursantes", ha terminado diciendo.