Siguen todas los ojos puestos en Claudia. La concursante de Supervivientes últimamente está experimentando una sensación de mareos y repulsión a la comida, algo completamente raro ya que los concursantes están pasando mucha hambre. Lo que inicialmente se tomó como una broma entre sus colegas sobre la posibilidad de estar embarazada, se ha transformado en un escenario altamente probable. La concursante admitía estar llena de dudas respecto a su situación, por lo que el equipo del programa le propuso someterse a un test de embarazo.

"Todos me han dicho que si estoy embarazada. No sé si es algo normal del no comer, no dormir, hincharte a comer un minuto... pero no sé. El otro día me levanté con mucho asco de todo", expresaba Claudia a Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', destacando que, aunque sus compañeros de Playa Condena están en la misma situación no tienen estos síntomas. Lo que no se puede negar es que esos síntomas coinciden con los que sienten muchas mujeres durante las primeras semanas de gestación.

Ante esta situación, fue la pareja de Claudia, Mario la que le planteó a Claudia la posibilidad de realizarse una prueba de embarazo. Y sus miradas lo dijeron todo: “Lo mejor es saberlo cuanto antes para que te saquen de aquí si es así", meditaba Mario.

Esta situación no es nueva para Claudia, ya que la concursante lleva experimentando estos síntomas varios días. Ya Carmen Borrego en su día lanzó la pregunta “¿No estarás preñada no?”, algo a lo que Claudia no respondía. Este tema hizo correr ríos de tinta tanto en la isla como en el plató de Supervivientes pero no habíamos sabido nada más de este tema hasta este martes.

Test de embarazo para Claudia

Durante la gala, Carlos Sobera le preguntaba a Claudia qué le ocurría, pero la concursante no tenía respuesta para esto pero no descartaba que sus síntomas pudiesen ser indicativos de un embarazo. "No he sido mamá nunca entonces no sé lo que se siente. Ojalá. Me encantaría. A Mario también pero a su madre no lo sé, igual la 'mato", decía con entusiasmo.

Es por esto que Carlos Sobera le ofrecía la opción de realizarse un test de embarazo, dándole la libertad de decidir si quería hacerse la prueba y si escogería anunciar el resultado públicamente, fuera cual fuera el resultado de la prueba. Sin embargo, Sobera sí que le explicaba que, en caso de un resultado positivo, debía informar al equipo médico para evaluar su permanencia en el concurso.

Claudia no lo dudaba y confirmaba su decisión de hacerse el test, añadiendo que Mario también estaba de acuerdo. Un simple intercambio de miradas entre ellos durante la gala fue suficiente para unificar sus decisiones.

Segundo hijo para Mario

Claudia y Mario se conocieron en La isla de las tentaciones pero no como pareja. Cada uno fue al programa con su pareja del momento, Javi y Laura, respectivamente. Claudia y Mario fueron infieles a sus parejas y aunque Mario terminó su relación la de Claudia siguió, al parecer, durante algún tiempo más.

Para seguir rizando el rizo Mario y Javi, compañeros de edición, se hicieron muy amigos fuera del programa hasta que todo saltó por los aires y éste decidió iniciar una relación con Claudia, la ex de su amigo.

Mario ya tiene un hijo de cuatro años con otra mujer, Sheila González, por lo que si Claudia estuviera embarazada, sería el segundo vástago del concursante de Supervivientes. Imaginamos que habrá que esperar hasta el jueves, en la gala con Jorge Javier Vázquez, para conocer si Claudia y Mario quieren hacer público el resultado de su test de embarazo y confirmar, o no, la feliz noticia.