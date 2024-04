Bombazo para Carmen Borrego: su hijo y su mujer, Paola Olmedo, han vendido una exclusiva para hablar de su separación. La revista elegida ha sido Semana y la publicación saldrá al venta mañana con el siguiente titular: "Me siento culpable por el daño hecho a Paola".

José María Almoguera y su expareja han concedido una entrevista a la revista Semana en la que han roto su silencio tras conocerse la ruptura de su matrimonio. A falta de conocer la entrevista íntegra José María también habla en uno de los subtitulares de la portada sobre la tensa relación que tiene con su madre, Carmen Borrego: "Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo".

"Queremos ser nosotros los que expliquen los motivos de la separación, no terceras personas que hablan en nombre de un supuesto entorno. Ya hemos visto que se iba a hablar de nosotros igualmente, así que por lo menos que se sepa la verdad y no empiecen con que hay terceras personas y otras tonterías", explica Jose María en esta publicación.

Pero no acaban ahí las polémicas declaraciones del hijo de Carmen Borrego porque habla de su madre a pecho descubierto: "Si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con mi madre". Según avanza la revista estas no son las únicas palabras de Almoguera y afirma que no le van a gustar nada a Carmen ni al resto de la familia.

La ya ex mujer de José Maria, Paola, tampoco se corta a la hora de hablar de su ex suegra: "Mi padre y mi mejor amiga se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes".

Sobre si estaba en casa el día en el que Carmen fue a despedirse de su hijo antes de irse a Supervivientes, Paola afirma que sí que estaba en la vivienda cuando llegó: “Nos saludamos y me marché porque tenía que llevar a mi hijo al entrenamiento… Ella puede venir a mi casa siempre que quiera, pero que no se traiga a la prensa".

También habla la hija de Carmen Borrego

Unas demoledoras declaraciones que adelantaban en 'TardeAR' este martes y tras las que veíamos a la hija de Carmen, Carmen Rosa Almoguera, preocupada y muy nerviosa hablando por teléfono durante largo rato a las puertas de un bar en el centro de la capital. Sin separarse de su móvil ni un segundo, la prima de Alejandra Rubio realizó varias llamadas gesticulando y haciendo aspavientos a su interlocutor al hablar, probablemente, de la inesperada exclusiva de José María.

Muy discreta, sin embargo, ha evitado pronunciarse ante las cámaras sobre los ataques de José María y Paola a su madre, aunque no ha dudado en dar la cara por Carmen y dejar claro que cuenta con su apoyo incondicional en estos durísimos momentos de los que se enterará, previsiblemente, este jueves en la gala de Supervivientes. "Apoyo a mi madre siempre, Lo siento, estáis currando y lo entiendo, pero yo estoy montando en mi coche y me voy a casa. Buenas noches" ha afirmado Carmen Almoguera, que aunque prefiere guardar silencio y no revelar qué opina de la exclusiva de su hermano sí ha confesado con un "claro que sí" que quiere mucho a su madre y que puede contar con ella para lo que quiera.

No sabemos qué tendrá que decir Carmen sobre la exclusiva de su hijo y sus demoledoras declaraciones pero se espera que la colaboradora esté este jueves en el plató de Supervivientes y no dudamos en que Jorge Javier le hará todas las preguntas y más.