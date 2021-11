¿Quién se ha llevado mi queso?

Cuando este fin de semana estuve en la manifestación “pel finançament just” pensaba en la complejidad que estas cuestiones tienen para mí, pues siempre he sido de Letras. Para comprenderlo pensé en un libro que en su día me impactó mucho y que da nombre a este escrito. Es un libro esclarecedor que, por supuesto, he aprovechado para releer y reflexionar sobre lo vivido el pasado sábado en unión y representación de toda la sociedad alicantina para defender nuestras justas reivindicaciones.