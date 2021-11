Ordenanza cruel e inútil

La ordenanza de mendicidad y prostitución aprobada, la “Castedo Plus”, que no les engañen, se articula en actividades prohibidas y régimen de sanciones. Nada más. Solo contribuye a penalizar y criminalizar la pobreza. Los intentos del alcalde en difuminar esta realidad primero mintiendo respecto a que incorporaba medidas sociales, luego mintiendo respecto a que se basaba en la norma marco de la FEMP, para a continuación seguir mintiendo y decir que municipios socialistas tienen otra idéntica, han sido vanos. Pero, Sr. Barcala ¿Cómo van a tener la misma ordenanza otros municipios si han recuperado la norma de Castedo (esta así reconocido en los informes técnicos) y Castedo, ya lo sabe, solo hay una?

Ante la monstruosidad que planteaban, elaboramos en tiempo récord una ordenanza alternativa. Nuestro proyecto normativo, el doble de extenso y basado en la norma marco de la FEMP, la nuestra si, no solo dotaba de instrumentos a los funcionarios para que pudiesen realizar su trabajo, sino que no atentaba contra ningún colectivo desfavorecido y apostaba por una convivencia real y pacífica entre alicantinos y alicantinas.

Nuestra ordenanza poseía una visión integral y estaba vinculada a la elaboración de un Plan de Convivencia Municipal y a la implementación del Plan de Inclusión Social de la ciudad. A diferencia del bipartito, el PSOE no tiene como objetivo sancionar a los más indefensos. A diferencia del bipartito en nuestra ordenanza se contemplaba expresamente que las personas en prostitución y en situación de mendicidad no se pueden sancionar y, en lugar de multarlas hay que establecer itinerarios sociales para ellas dentro de un Plan de Inclusión Social. Respecto a las personas en prostitución, recogíamos además, que se elaborase un Plan para el Abordaje Integral de la Prostitución y la Trata.

Las tres derechas en bloque votaron en contra solo por la indigencia moral en la que se han instalado, solo porque la hemos presentado nosotros, por ninguna otra causa, técnicamente no tienen ni un solo reparo.

Hasta sus propios votantes, que indignamente han usado de parapeto para seguir adelante, les dicen que no, que así, no la quieren. Cáritas sin ir más lejos pidió la paralización de esta monstruosidad

En respuesta a la presión ciudadana y política ustedes dicen que en realidad no les van a imponer las multas … ¿Entonces? ¿Para qué recogen multas de hasta 3.000 euros? ¿Van a exponer a la policía a que no cumpla con las normas que ustedes mismos promulgan? La conclusión es meridiana, si dicen que no se aspira a recaudar ni un euro, entonces solo se aspira alejar a los mendigos y a las prostitutas del centro turístico. Señores del bipartito, les voy a decir una cosa, las personas no desaparecen ¿Qué va a pasar cuando centrifuuen a los mendigos y las personas en situación de prostitución a los barrios?

La aprobación de la ordenanza en una imposición de Vox para alcanzar un acuerdo presupuestario, eso nos dicen ahora porque allá por el 2020 el PP nos dijo que era una demanda de sus electores. Me falta uno ¿Y Ciudadanos? Pues en 2016 se abstuvieron en la derogación de la ordenanza de Castedo en el pleno porque estaban de acuerdo en derogar la misma pero querían otra ordenanza o medidas sociales para proteger a las víctimas. En 2021, tras paralizar un año la ordenanza de la vergüenza, el Sr Barcala la saca del congelador y se la sirve fría, exactamente la misma que dijeron públicamente que no querían y no iban a aprobar. Y la votaron.