Como alicantino me siento muy orgulloso de ser el primer candidato a la Generalitat en presentarse por esta provincia. Ha llegado el momento de cambiar el rumbo de la Comunitat Valenciana para recuperar el liderazgo, la hora de dejar de ir a la deriva por las políticas erráticas del tándem Puig-Sánchez. Y ese cambio viene desde la provincia de Alicante.

La provincia de Alicante no puede seguir sufriendo durante más tiempo la falta de inversiones de Sánchez (es la última en los Presupuestos Generales del Estado), la infrafinanciación, el recorte de agua dejando morir el trasvase o la asfixia fiscal. La situación es límite mientras Puig permanece de brazos cruzados. No defiende su tierra y prefiere antes no molestar a su jefe de filas que defender a los agricultores, a las pymes, a los autónomos, a los jóvenes, a nuestro modelo turístico o al litoral amenazado por la ley de costas.

Puig, delegado comercial de Sánchez en la Comunitat, no ha luchado por el agua en ocho años cargándose la infraestructura hídrica más solidaria del país que da trabajo a miles de personas. A tres semanas de las elecciones, anuncia a la desesperada rebajas electorales con el agua desalada cuando todos sabemos que resulta de peor calidad, más cara, dañina para el medioambiente y no es la solución.

Puig no solo ha resultado un desastre como gestor, sino que, además, tiene el triste honor de presidir el Gobierno autonómico con mayor déficit y deuda de España, el más caro de nuestra historia y el que, pese a recaudar 2.000 millones de euros más por la inflación en el último año, continúa manteniendo un infierno fiscal, como todos comprobamos estos días al hacer la declaración de la Renta.

Pero ha llegado la hora del Gobierno del cambio que ayudará y propiciará el crecimiento de toda la provincia. Es posible bajar impuestos y a la vez reforzar los servicios públicos. Sabemos cómo hacerlo.

Ha llegado el momento de acabar con el infierno fiscal de Puig, activar la economía y ayudar a generar empleo. Por eso pondremos en marcha la bajada de impuestos más ambiciosa que nunca ha habido en la Comunitat. El 80% de los contribuyentes tendrán los impuestos más reducidos de toda España con un ahorro de más de 1.750 millones de euros.

Tenemos un programa de gobierno que activaremos a partir del próximo 28M, y que se concreta en más de dos mil propuestas. Son medidas realistas que abarcan todos los aspectos sociales y económicos, un programa de gobierno que da respuesta a las grandes necesidades de las entidades, colectivos, empresas, profesionales y autónomos con las que hemos venido trabajando en su elaboración.

Permítanme, aún a riesgo de resultar farragoso, enumerarles sucintamente alguno de los principales compromisos recogidos en el programa electoral.

Blindaremos por ley el tiempo máximo en la lista de espera para pruebas diagnósticas y quirúrgicas, y garantizaremos que un mínimo del 30% del presupuesto global se destinará a sanidad. No puede ser el caos y el colapso sanitario que venimos sufriendo. No puede ser que se haya desmantelado la atención de emergencias, CICU, centralizándolo en Valencia.

La educación de 0 a 3 años será gratuita para todas las familias y garantizaremos la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos.

Reduciremos los cargos «políticos» y haremos el sector público empresarial más eficiente. Es fundamental eliminar burocracia simplificando la Administración para generar un clima atractivo para los ciudadanos y las empresas.

También pondremos en marcha las infraestructuras necesarias. No podemos seguir perdiendo oportunidades. Recuperaremos los Juzgados de Violencia de Género y una cuota cero para las mujeres autónomas que se reincorporen a la actividad tras la maternidad. También habrá un plan integral para la protección animal con medidas que garanticen la asistencia y una tarifa plana voluntaria de salud animal.

Nuestros mayores no pueden seguir estando olvidados y, por eso, haremos una gestión adecuada para que mayores y dependientes cuenten con los servicios, plazas residenciales y centros de día suficientes que se precisen para su adecuada atención; e incrementaremos el número de centros de día. Pondremos en marcha un plan de choque para eliminar la lista de espera en dependencia.

La política de vivienda no admite falsos compromisos. Resulta vergonzoso escuchar a Puig hablar de viviendas sociales sin ningún pudor ni rigor cuando han hecho cero viviendas públicas, cero viviendas de alquiler y cero viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana. Construiremos 10.000 nuevas viviendas sociales, rebajaremos el impuesto de la vivienda, pondremos en marcha ayudas reales dirigidas a los menores de 35 años y medidas económicas y fiscales encaminadas a favorecer la compra o el alquiler.

Ha llegado la hora de impulsar una Comunitat competitiva, moderna, que sea tierra de oportunidades. Sabemos cómo impulsar el crecimiento económico, bajar los impuestos, activar la economía, poner el foco en las políticas sociales y solucionar el problema hídrico con rigor técnico y desde el diálogo. Ha llegado el momento del cambio que merece la provincia.