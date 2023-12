Se nos ha ido Juan Fernández Cursach (nacido en Artà, municipio de la isla de Mallorca). Ha sido en Elche, donde vivía y trabajaba, el 16 de diciembre de 2023, a los 88 años. Su energía era tanta que su marcha nos ha sorprendido a todos, lo creíamos eterno. La divulgación del Arte en Elche está de luto.

Conocí a Juan Cursach, como lo llamábamos de por aquí, a finales de los años ochenta del siglo pasado. Fue en una reunión de padres de alumnos en el Instituto Pedro Ibarra. Mi hijo Sergio había sido destinado allí y había una especie de charla sobre la educación pública. Después de la disertación de los ponentes, de entre las filas de los asistentes se hizo notar una voz “con acento” que por la fuerza de las palabras y buen juicio nos dejó a todos boquiabiertos. Un tío que sabía de los problemas del Ministerio de Educación. La mayor sorpresa fue cuando a punto de terminar su intervención nos dejaba caer que acababa de aterrizar en Elche e iba a ser el profesor de Arte de nuestros hijos. Aplausos.

En esos tiempos, a iniciativa de los docentes y la dirección del centro (el profesor de filosofía Pepe Belso), se hicieron algunas exposiciones de los pintores locales en un ensanche de los pasillos del Instituto. Esbart Zero (Castillejos, Casto y Llorens) participó con una muestra representativa y Juan Cursach me hizo una entrevista como cofundador de Esbart Zero, para transmitir a su alumnado y algún boletín del centro. Hablamos de nuestros propósitos de acercar el arte a la gente. Recuerdo que le expuse la idea de llevar nuestros cuadros a las cárceles y le pareció una valentía interesantísima. Era nuestro primer contacto. Después, a lo largo del tiempo coincidiríamos muchas veces. Finalmente, unidos por el amor al arte de los niños nuestra amistad se acrecentaría.

Siempre he admirado la brillantez de los discursos de Juan. Era un gran comunicador, que coloreaba sus argumentos con citas o anécdotas preciosas de los artistas o educadores más conocidos. Llamaradas de luz que te hacían ver con más claridad el asunto que se estaba tratando. También asiduo colaborador en revistas de Educación: Cuadernos de Pedagogía, Perspectiva Escolar, La Rella…

Las grandes dotes para la oratoria y la didáctica de Joan no pasarían inadvertidas para nadie y sus colaboraciones en la pedagogía social de la ciudad serían cada vez más frecuentes: Escola d’Estiu, Escuelas de Adultos; Cursos y Conferencias sobre didáctica del Arte, Museos… Y, sobre todo después de la jubilación a los 70, su enorme entusiasmo con el arte infantil. A destacar su proyecto conjunto con Marisa Soriano, “Cómo trabajar el Quijote con el alumnado de un centro de personas adultas”, XXVII premio Santillana, y su proyecto conjunto con Irene Verdú, “Viure la mirada; arte para niños y niñas”, primer premio de innovación educativa Ciudad de Elche.

Las exposiciones de Viure la mirada, que recogen los trabajos de los pequeños artistas de los colegios participantes se hacen todos los años por el mes de noviembre en la Sala ECO (Espai Cultural Obert) del edificio Altabix, campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Organizadas por los creadores del proyecto y por el vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH (Universidad Miguel Hernández).

El 13 de noviembre pasado se inauguraba la XI edición de Viure la mirada, con trabajos inspirados en Picasso. Y juan, en la presentación de la exposición, nos dirigía unas preciosas palabras con la misma magia de siempre. Recordándonos los beneficios de una educación artística temprana, sobre todo en la época de los móviles. Finalmente nos adelantaba que la próxima edición de Viure la mirada estaría referida, exclusivamente, a mujeres artistas de la Historia del Arte (Las imágenes que acompañan este escrito son de este acto).

Quienes seguimos con pasión todo lo referente al arte infantil, preocupados por el devenir del proyecto Viure la mirada, hemos preguntado a Carmen, la mujer de Juan, qué podría pasar en adelante y nos ha dado la gran alegría de que la Universidad Miguel Hernández ya ha comunicado sus deseos de continuar con el Proyecto…tal y como si Juan estuviera. Carmen Ruiz, artista del repujado, siempre ha formado parte del equipo organizador y conoce bien los entresijos de los montajes expositivos. También Joan y Óscar, los hijos, han manifestado su disposición de velar por tan maravilloso legado. Gracias. Continuará…