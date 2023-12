Los amigos de Página 2, que son unos trabajadores estajanovistas de cuidado, prepararon su entrega para no faltar a su cita ni siquiera en la tarde del 25 de diciembre. El equipo que dirige Óscar López viajó a Vigo para grabar allí, donde nunca es de noche en Navidad, un programa especial que se permitió incluir un gag final: la impericia de su realizador provocó un apagón en la apoteósica iluminación navideña.

Bromas aparte, la edición número 640 de Página 2 siguió fiel a sus principios, ofreciendo un programa ameno y repleto de sugerencias lectoras. No es nada frecuente a estas alturas que en nuestras televisiones se anuncie un especial de navidad del que no haya que salir huyendo si no queremos ser invadidos por los lugares comunes o el mal gusto.

En primer lugar, visitamos la biblioteca Gabriel García Márquez (premiada este año como la mejor del mundo) porque está situada en el barrio donde nació y residió Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, fallecido hace unos meses. El recinto contiene más de 500 volúmenes suyos y a él se rindió un sentido homenaje.

El programa también entrevistó al autor superventas Don Winslow por La ciudad de los sueños, haciéndole la pregunta del millón, si era cierto el rumor que corre acerca de su retirada de la narrativa después de su última trilogía. A lo que él explicó con mucha sensatez que en su país corre serio peligro la democracia, y que prefiere volcar su energía, su verbo y su palabra a combatir públicamente esa situación. A sus 70 años, el escritor estadounidense cree que será más útil dedicándose a esos menesteres. La sensación al acabar Página 2 fue la de haber encontrado un oasis en el desierto.