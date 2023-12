Cuánto me alegré al encontrarme en una de las fachadas de los locales de la avenida de Alfonso el Sabio, entre los carteles publicitarios de cotillones y raves de discotecas varias, uno tan artesanal como eficaz que se quejaba de la serie que una cadena privada ha dedicado a Camilo Sesto. Quien había realizado este cartel casero la calificaba de ridícula y acusaba a la plataforma responsable de tener un único objetivo con ella: sacar dinero. Además, solicitaba respeto para el artista. Ahí es nada.

Que el susodicho cartel estuviese precisamente en la capital de la provincia del pueblo que le vio nacer, Alcoy, me pareció doblemente estimulante. Y es que estoy más que harto de las ficciones basadas en biopics de famosos que de un tiempo a esta parte florecen como setas.

No me andaré con rodeos y aludiré directamente a dos de ellas, las dedicadas a Bárbara Rey y Miguel Bosé, que curiosamente (porque las he visto puedo afirmar lo que digo) dejan en muy buen lugar a los protagonistas de las mismas. Protagonistas que a fecha de hoy siguen vivos, y bien vivos, a diferencia de muchos de los personajes aludidos, que ya no moran entre nosotros.

Comprendo que para las cadenas privadas sea una tentación producirlas, puesto que el rendimiento comercial es seguro. Allá donde hay morbo, habrá espectadores. Pero ya que ligamos tanto los conceptos de ficción española con los de Cultura Europea convendría poner un freno, e incorporar una buena dosis de sentido común.

Los Javis, que incurrieron en este pecado de los biopic con su serie Veneno, lo han reparado con La Mesías, demostrando que se puede hacer una ficción original e imaginativa sin echar mano de los tópicos. Que cunda el ejemplo.