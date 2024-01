Mi intención en este artículo no es opinar sobre si alguien que cumplió pena de prisión por terrorismo, y no ha pedido perdón, puede ser concejal, o si deben organizarse homenajes a terroristas excarcelados. Opino que EH Bildu (significa: “reunirse”), que es una coalición de varios partidos políticos, entre los que está Sortu, heredero de Herri Batasuna, es legal y democrático que participe en las elecciones. A mí no me gustan ni un pelo (y no me refiero a sus extraños peinados), pero es obvio que no iban a desaparecer de Euskadi tras extinguirse ETA. Prefiero un partido que se adhiere a las reglas democráticas y que no actúa con violencia, a una banda armada. Ilegalizarlos, como propone Abascal, (¿por qué, cuando escucho este apellido lo repito en mi mente una segunda vez, y me viene a la cabeza aquella canción popular de: "qué bonita serenata, qué me estás dando la lata"?) lo veo una insensatez. Que estén involucrados en política, en vez de poniendo coches bomba, lo considero un avance.

Por si huiste a la isla de Tabarca sin Wi-Fi durante estos días navideños, te contaré que Cristina Ibarrola, una señora de 54 años, de UPN (partido de derechas), tras perder la Alcaldía de Pamplona, dijo: "nunca seré alcaldesa con los votos de EH Bildu, prefiero fregar escaleras". Posteriormente aclaró: "he querido decir que prefiero realizar un trabajo digno, duro, y mal pagado, como el de la limpieza, a vender mis principios, y ganar 100.000 euros en un sillón pactando con Bildu de forma indigna". Acto seguido, el PSOE escribió: "nosotros preferimos no ser unos clasistas". Yolanda Díaz comentó: "las mujeres que limpian escaleras, desempeñan una tarea social fundamental. Una razón más para la moción de censura en Pamplona". Irene Montero la acabo de liar parda diciendo: "si no se friegan las escaleras, se para el mundo. Enhorabuena a los vecinos y vecinas de Pamplona". Irene, ¿te olvidaste de “les vecines”? La composición de concejales del Ayuntamiento era la siguiente: 9 de UPN, 5 PSOE, 2 PP, 2 Geroa Bai (PNV), 8 EH Bildu, y 1 Contigo Navarra (Podemos). Ignoro si los que gobiernan son descerebrados o superinteligentes, pero tengo claro que quieren que no pensemos, y buscan hacer demagogia de cualquier cosa. La falsa moral impera hoy en día. Según mi modesto criterio, lo que se está haciendo es desviar los tiros para tapar la realidad. Que no es otra que Podemos y PSOE pactaron con Bildu. Y llamadme rarito, pero fui educado en: “dime con quién andas, y te diré cómo eres”. Lo mismo es aplicable al pacto del PP con Vox en la Generalitat. ¿Un torero, conseller de Cultura? Eso es un oxímoron en toda regla. Por todos lados leo comentarios que la critican por tener un fondo clasista, machista, por hablar con altivez, atentando contra la dignidad de las limpiadoras. Pues me voy a permitir discrepar. Tengo claro que todos, y sobre todo los políticos, debemos de medir con cuidado nuestras palabras y su impacto cuando nos expresamos. Debería de aplicarme este consejo a mí mismo. Su elección de vocablos podría haber sido: "no pactaría a cualquier precio", y hubiera quedado muy bien. Si hubiera dicho "pescador o minero", trabajos durísimos, dónde no hay apenas mujeres, ¿se hubiera montado esta zapatiesta? Querer tergiversar lo que ha dicho la pamplonica, es pretender tomarnos por idiotas. En lugar de descalificar alegremente a una rival política, que ha establecido sus principios éticos, y no está dispuesta a comprometerlos en acuerdos políticos específicos, defiende los motivos de tu acuerdo con los abertzales (significa: “patriotas nacionalistas”), si tienes narices. Lo que ha dicho esta mujer es que, antes que pactar con Bildu, prefiere emplearse en algo que no quiere hacer, como cantaba Alaska, "ni tú ni nadie" ¿Alguien desea esa profesión para sus hijos? ¿En el INEM se forman colas de gente que aporta un currículum brillante como freganchín de escalinatas? ¿Alguna mañana te levantas y dices: "mi aspiración en la vida es fregar escaleras"?. Y creo que es un trabajo muy respetable, pero no es denigratorio afirmar que la gente que limpia peldaños, lo hace porque no puede subsistir por otro medio. Esta mujer no ha dicho: "fregar escaleras es de gente infrahumana, de asquerosos y repulsivos". Esto es lo que nos quieren "vender", y que, sorprendentemente, muchos "compran". Diría que algunas personas buscan desestabilizar intelectualmente a los españolitos……y lo peor del tema es que lo están consiguiendo. Acabaré con una frase mítica de mi abuelo, que fue concejal en el Ayuntamiento de Alicante durante la República: “con determinadas personas, no me juntaría ni a recoger billetes de mil pesetas del suelo”.