Tinguem la festa en «valor»

Una imagen de los Moros y Cristianos de Alcoy en 1969 / PERFECTO ARJONES

Les Festes de Moros i Cristians estan molt pròximes i, amb aquestes, el poble d’Alcoi reviurà eixe sentiment col·lectiu que ens identifica com a poble i que ens expressa davant de tantes persones que venen a visitar aquest grandiós espectacle. Està demostrat que aquest esdeveniment reporta beneficis a la ciutat. Tenim uns alts nivells d'ocupació hotelera, l'hostaleria està de gom a gom al llarg del mes d’abril, els nostres artesans generen ocupació, les bandes de música tenen una gran activitat durant aquests dies i, en definitiva, molts sectors econòmics es posen a disposició de la festa.

Des del PSPV-PSOE creem en el valor de la festa com a generadora de recursos per a la ciutat i també en el seu vessant generador de benestar i cohesió per als alcoians i alcoianes. En aquest sentit, cal reconéixer el paper fonamental que l’Associació de Sant Jordi té en l’organització de la festa i el fet que, sense el treball de tanta gent dedicada a fer realitat aquest espectacle, seria impossible dur-lo endavant. I, enguany, estem especialment contents amb l'Associació de Sant Jordi pel gran pas que ha fet endavant gràcies a la reforma de l’Ordenança de la Festa, que permet a homes i dones participar en una festa igualitària deixant enrere les distincions. Cal felicitar-los per la seua labor diària i també per l’aposta de futur que han fet perquè en la festa tinguem cabuda tots i totes.

Dit açò, l’Ajuntament d’Alcoi enguany augmentarà la subvenció a l'Associació de Sant Jordi per a fer front a les despeses que es troba en el dia a dia de la seua activitat i també en el manteniment del Museu de la Festa, el personal, la quantitat d'activitats socials i culturals que organitza per a dinamitzar la institució i que, en definitiva, reforcen la idea que les festes, a Alcoi, no solament se celebren tres dies a l’any, sinó tot l’any.

No totes les ciutats poden comptar amb unes festes com les que té la nostra. Tenim unes festes d'interès turístic internacional i reconegudes també com a bé d'interès cultural (BIC). Per això cal que totes les administracions se sumen a aquest reconeixement i doten de recursos la festa d’Alcoi. La Generalitat Valenciana ja ho fa amb 40.000 € anuals per a l’Associació de Sant Jordi i, en el darrer plenari, vam demanar que la Diputació d’Alacant fera el mateix.

Quina va ser la nostra sorpresa i malestar quan el Partit Popular, amb Carlos Pastor al capdavant i en el seu doble paper de portaveu i diputat provincial, hi van votar en contra... És lamentable que un partit que trau pit quan parla de la seua vinculació i estima per la festa, no li done suport. La Diputació d’Alacant té recursos més que suficients per a fer front a aquesta subvenció directa i nominativa; per tant, no és per falta de recursos, és per falta de voluntat. No volen que cap altre partit, que no siguen ells, done suport a la festa. Estem davant d’una patrimonialització de llibre. El senyor Pastor haguéra pogut negociar aquesta xifra, haguera pogut donar alternatives o estudiar possibilitats, però es va tencar en banda a qualsevol proposta.

Constantment, el Partit Popular ens dona lliçons dient-nos que no parlem amb les entitats, que no escoltem la societat i que estem tancats en banda a qualsevol proposta. És difícil mantenir aquest argument quan es presenten propostes com aquestes que, en definitiva, el que pretenen és donar una ajuda directa i que suposen un compromís amb la festa d’Alcoi i l’Associació de Sant Jordi. No val l'excusa de dir que demanen ajudes de concurrència competitiva, perquè això no és donar suport a la festa. Menys comprensible encara és que Carlos Pastor no done suport a aquesta petició amb la vinculació que ell té amb la festa, com altres companys regidors del PP. A més a més, cal recordar que Carlos Pastor apareix en actes públics en qualitat de diputat provincial fent gala de la seua posició de presència de la Diputació a Alcoi. I ara ens preguntem: i, açò, per què? Per no acabar donant suport a les entitats d’Alcoi?

I per a justificar tot aquest despropòsit, ens acusen de polititzar la festa. Si és que era molt fàcil acabar aquest debat: votant a favor de la proposta. La negativa i les posteriors reaccions improvisades venen, en definitiva, de no voler cap proposta que vinga del partit socialista. Encara que això supose anar en contra de fer que l’Associació de Sant Jordi reba més recursos i d’anar en contra de la festa. Cal recordar que l’acusació de polititzar la festa ho diuen després d’haver portat propostes al plenari per als artesans festers, nombroses preguntes per l’enrramà i la pintura del castell i després de dures crítiques sobre les dates de les festes. Dit siga de pas, que aquestes van estar aprovades pel Partit Popular al Ple Municipal, malgrat que el regidor Kiko Cantó no ho va assitir al plenari.

Aquesta és l’estratègia del Partit Popular al llarg d’aquesta legislatura: no tindre cap projecte i frenar i desprestigiar els projectes de la resta. Ells sabran perquè no tenen cap projecte, però, almenys, que no impedisquen que la resta portem endavant els nostres.

Una vegada més, Carlos Pastor fa poc. Però, malgrat la falta de consens que demostren, els socialistes continuarem donant suport a les nostres entitats i, en aquest cas, en comptes de tenir la festa «en pau», que és el que vol el senyor Pastor, tinguem la festa d’Alcoi «en valor».