¿Bolaños se la tiene jurada a Ayuso?

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. / Alberto Ortega - Europa Press

En la radio escuché hace unos días, en el programa de Onda Cero, una entrevista de Carlos Alsina al ministro Félix Bolaños, ese señor que se felicita a sí mismo. No sabéis la gracia que me hacen los personajes que exhiben su superioridad moral, subiéndose a un podio y señalando a los demás, diciéndoles: "soy más inteligente que tú, jajaja, que no te habías percatado del tema". Y probablemente duerman bien por las noches, hagan lo que hagan, porque no tienen conciencia.

Pero, como soy un bien pensado, no creo que nos esté mintiendo. Me parece que es la imagen perfecta de la felicidad del ignorante, aquel que vive en la inopia absoluta. O, por hacer una similitud, que es como Mari Carmen y sus muñecos, siendo Sánchez Mari Carmen, y Félix, Doña Rogelia. Recordemos que es un ministro, y con su trabajo cobra 5 veces más que tú, amigo lector, pero no es magia, son tus impuestos. ¿Qué mote tendría en el colegio? En los Jesuitas de Alicante éramos muy brutos ¿El Bola? ¿Bolillos? ¿Buñuelos? ¿Felipito Gafotas? ¿El de los apaños? Personalmente, siempre me ha recordado a Wally.

¿Ayuso debe dimitir por algo que no hizo? A partir de esa dimisión, España será una potencia mundial, terminará la corrupción y el paro. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se llama el novio? Es dramático que ya no exista Sálvame para que nos cuente estas cosas. Cualquier españolito de bien sabe que no pagar 350.0000 € en impuestos es gravísimo, pero malversar muchísimos millones de dinero público de impuestos ya pagados, eso es una menudencia. Yo creo que esos famosos 350.000 deberían de estar en el bolsillo de Koldo, o para el mantenimiento del Falcon, que con tanto paseo necesitará revisiones y mucha gasolina. Lo de Armengol, que utilizó dinero europeo para comprar unas mascarillas defectuosas que venían de una trama corrupta, emitiendo un certificado de calidad que ha supuesto perder 3,7 millones de euros, no es nada, y por eso sigue en su puesto. ¿475 millones de euros del rescate de Air Europa en plena pandemia? Chorradas, lo de Ayuso es lo auténticamente grave, según Bolaños de "gran categoría". Amigo lector, si no lo quieres ver, es que perteneces a la fachosfera.

Todos sabemos que Ayuso va a ser encausada, y probablemente pase siglos en prisión, porque se lió con un hombre que, antes de conocerla, supuestamente defraudó a Hacienda. Xabi Alonso y Jorge Lorenzo, en teoría, defraudaron, y luego se fueron de rositas, pero este caso es "distinto". ¿En qué? Se acusó, por parte de Óscar Puente (¿Ortega Smith y él son los personajes más desagradables de la política española?) a la Presidenta que, como vive en casa de este hombre, "es partícipe a título lucrativo de los delitos que ha cometido su pareja". Es como si mi cuñada me invita unos días a su casa, uso el baño, y luego se descubre que ella pagó al fontanero una reparación sin factura. O un amiguete me presta su coche un fin de semana, y luego resulta que lo compró con dinero negro. ¿Caería sobre mí todo el peso de la ley?

Bolaños acusa al Partido Popular de que "no está colaborando con la justicia". Salvo error por mi parte, el investigado no es ni siquiera militante, y el caso nada tiene que ver con el Partido Popular. Debe ser muy evidente, y yo algo zopenco, pero, ¿en qué podría colaborar? Si acaso, su tema tiene relación con los contratos que consiguió con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Fue el gobierno socialista quien hizo un contrato con este hombre, que sacó una comisión de 2 millones. ¿Pero qué tiene que ver Ayuso con los ingresos de este señor?

Escuchaba el otro día a la nueva ministra de Igualdad, cuando mentaron a Begoña Gómez, chillando (vaya vozarrón, por cierto) : "vergüenza, vergüenza, vergüenza". No por gritar más se tiene más razón, más bien lo contrario, mantengamos las formas. Ana Redondo: ¿no te da vergüenza lo que hace tu partido? Gobiernan con pactos ruborizantes, pierden casi todas las comunidades autónomas, hacen lo que dijeron que no iban a hacer. Pero, claro, el fanatismo político hace que, si dices estas obviedades, te tilden de facha y machista, y se queden tan anchos.

Mi teoría es que Bolaños se la tiene jurada a Ayuso, porque le impidió acceder a la tribuna principal del desfile cívico militar celebrado el pasado dos de mayo. Nuestro amigo Félix no estaba invitado, se quiso colar en la fiesta marcándose un Mecano, el equipo de protocolo le cerró el paso, y desde entonces está ideando un plan maquiavélico contra Isabel Díaz. Cualquier día se descubrirá que el noviete era un atractivo agente del CNI, una versión masculina de Mata Hari, adiestrado personalmente por Margarita Robles, que la sedujo para buscarle la ruina.