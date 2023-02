Acabo de leer en Información las pérdidas económicas y de empleo que supone el recorte del trasvase Tajo- Segura, según Asaj a y Uepal, en la provincia de Alicante. Son los siguientes: 5600M de pérdidas, 6300 empleos directos y 27000 Ha, que pasarán a secano. El recorte de aportes del trasvase son, según las fuentes, 100Hm3 al año, que sería aportados por desaladoras. El precio del agua del trasvase es de 20céntimos ( 0,20€)/ m3, y la desalada de 1,30€/ m3 sin ayudas. Y a partir de aquí no entiendo las cuentas. Si el re corte es de 100Hm3 supone 110M de €/ año. Por cierto, no se aclara si los 100Hm3 son el total o sólo para la provincia de Alicante. No se entiende que un aumento del precio del agua en 1,2€/m3 produzca semejantes pérdidas. Supongamos que las necesidades de agua sean ( para redondear), 1000L( 1m3)/ árbol.Esto sería que el gasto en agua por árbol aumenta en 1,1€/año. Si un árbol produce, por ejemplo, 50€ de producto anual, el costo del encarecimiento agua es un 2% de la producción. Sigo sin entender esas pérdidas catastróficas. Y para terminar debo decir que yo me quedé con la idea de Borrell del año 1992, según la cual era partidario de conectar cuencas. En realidad se trataba de conectar el Ebro medio, por " arriba" del embalse Mequinenza con la cabecera del Tajo. Pero esto ya pasó. Y si las desaladoras contaminan, que se puede hacer?