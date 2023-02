Los mejores economistas son la familia, que sabe muy bien lo que tiene que hacer con el sueldo o la pensión que recibe todos los meses. Con ese dinero sabemos distribuir muy bien los gastos de la economía familiar, unos más y otros menos, dependiendo de la suerte que tengan. Me parece mentira que el ministro Escrivá suba las pensiones y se jacte de ello por escrito, sabiendo lo que va a recaudar Hacienda de esta subida de su Ministerio. Ese dinero de todos los españoles debería ser para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, y para el futuro de las pensiones. Porque parece ser que usted, señor ministro, está muy tranquilo y nos hace ver que la Seguridad Social está muy bien. Los españoles no somos tontos y ya está bien que Hacienda recaude todo y no se vea por ninguna parte ese dinero. Este año de subida se paga más y se descuenta más de las pensiones. No sé la subida para quién ha sido.