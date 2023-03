Los pensamientos vuelan, del mismo modo que, los años de olvido respecto a los múltiples símbolos franquistas que todavía persisten entre nosotros, lo cual para muchos son inamovibles por su cotidianidad y romanticismo nostálgico y, para los otros, muchos más, no son más que reliquias que recuerdan el franquismo, instrumentos de tortura que conviene a los verdugos del Régimen o a aquellos que gustan de que el yugo y las flechas sigan presidiendo con la típica placa del Ministerio de la Vivienda (Instituto Nacional de la Vivienda), que nos dice taxativamente: Este edificio construido al amparo del régimen de Viviendas de Protección Oficial. La pequeña comunidad donde vivo, está presidida un una de estas placas, y Alicante y por ende España, anda plagada de miles de plaquitas con símbolos del Régimen del dictador Franco.

¿No han transcurrido suficientes años para que se proceda ya a esa retirada de símbolos franquistas en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática? Entiendo que la derecha de Feijóo aliada con la ultraderecha de Vox no se anime. Ven la Guerra Civil como el cuento de los abuelos chochos, amortizado, y se equivocan. Les entendemos porque sus ideas provienen de la caverna, sus palabras a este respecto, quedan suspendidas en el aire, como ese humo exhalado de los cigarrillos. Igual es que nada hacen por cumplir esta Ley. Si la derecha no hace nada en este sentido ¿por qué no se arremanga la izquierda y procede en una semana a retirar estos antiestéticos símbolos franquistas? Franco engordó mucho el ego de su régimen dictatorial con esta simbología, cebándola de tal modo que, entre los pliegues de su obesidad todavía perviven estos símbolos, donde anida el resentimiento del Fascismo. Fuera de nuestras casas y ciudades, por favor.