Elecciones 28 de mayo, con perro no, gracias. Así te habrás sentido durante las elecciones si fuiste con tu mascota y no era un perro guía. La discriminación hacía este colectivo y las personas que somos sus responsables, no es comprensible. En siglo XXI que no se pueda acceder a la votación con tu mascota, que la tengas que dejar en casa y no te acompañe en un acto bonito para ir en familia o que tengas que dejarla atada a cualquier sitio, dado que no siempre hay ganchos para zona con animales. Muy triste ver y escuchar cómo estas mascotas echaban de menos a sus seres queridos al tener que quedarse fuera esperando. No entiendo el motivo que establece la ley al respecto sobre la tranquilidad de entrar sin perro a votar por el bien de los votantes. Tenemos referentes en el Brexit en Reino Unido sobre horarios especiales para gente con mascotas o habilitar zonas especiales para ellas. Estamos hablando de un ser querido, de un animal que ayuda a muchas personas a luchar contra depresiones, a realizar ejercicio y combatir la obesidad, dar alegría al llegar a casa y verles en la puerta como si hiciese años que no te ven. Por lo tanto, por favor, díganme en qué molestan las mascotas durante la votación. Espero que no tan solo los partidos a favor de las mascotas se den cuenta de esta discriminación y que todos los partidos piensen en unir y no segregar a colectivos. Buscamos tener una sociedad que conviva en armonía y que mejor forma que quitar las barreras.