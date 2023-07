Un amigo, que no es de izquierdas , me ha dicho en varios ocasiones, que los socialistas se meten en todo: nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que consumir, nos animan a cambiar de sexo, nos facilitan el buen morir, y nos apartan de ciertas terapias. Yo no discuto, pero respondo siempre con una frase breve: “Malamente , si dejamos que la industria nos guie”.

Con los palabras de mi amigo en la mente, estoy consultando las recomendaciones del ministerio de consumo. Vaya por delante que, estoy de acuerdo: Las industrias de la alimentación no han intervenido. La salud del planeta se ha tenido en cuenta. De todo, me ha llamado la atención, lo siguiente: Consumir cada día legumbres no daña la salud. Reducir notablemente el consumo de carne, leche y huevos, es una buena opción. También es una buena opción reducir el consumo de sal y azúcar, y eliminar los bollos y los snacks. “Malamente, si dejamos que la industria nos guie”. Debemos confiar más en el Ministerio de Consumo. Recuerdo que el ministro Garzón, en alguna ocasión, y por razones no científicas, fue desautorizado por los suyos, y atacado, sin fundamento, y bordeando la mentira, por la oposición.