Recuerdo aquel mítico lema de Mayo del 68: "Sé realista: pide lo imposible". Un magnífico juego de palabras para invitar a luchar por la utopía, para encaminarse a un horizonte que, por definición, nunca se alcanza, pero que, al menos, implica un viaje, un movimiento continuo hacia adelante, un progreso. Lo que el Parlament de Catalunya ha planteado, de la mano de Junts y Esquerra para favorecer la constitución del Gobierno de la nación, está, sin embargo, muy lejos de esos postulados. Es una quimera. La utopía y el horizonte existen, pero las quimeras no. Éstas son monstruos imaginarios que se proponen como algo posible o verdadero, no siéndolo (DRAE), creaciones imaginarias del espíritu que se toman como una realidad (Diccionari de la Llengua Catalana -DLC-), o incluso pendencia, riña o contienda (DRAE) o malvolença (malicia, inquina, malquerencia o mala voluntad) contra alguien (DLC). Así no se puede. Se les va de las manos. Y creo que todo el mundo lo sabe, incluso quienes lo proponen. Pedir lo que no se puede obtener es instalarse (¿interesadamente?) en el fracaso y en el victimismo. Así las cosas, ante una hipotética repetición electoral, creo que esa postura les pasaría una factura casi definitiva.