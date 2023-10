Me sorprendió, cuando mirando las noticias, vi que The Beatles iban a sacar en los próximos días una canción totalmente nueva y que nunca antes se había escuchado. Lo sorprendente de esto, es que John Lennon y George Harrison también van a formar parte de ella. La titulada Now and Then ha sido presentada como la última canción de los Beatles y se ha podido crear gracias a la inteligencia artificial (IA).

Parece ser que Lennon y Harrison grabaron el tema en los 70, y ahora, gracias a la IA se ha podido extraer la voz de Lennon de la maqueta original, ya que la calidad de sonido de esta era tan deficiente que los integrantes de la banda habían renunciado a utilizarlo durante décadas. Ahora la han podido poner encima de la música tocada por los demás artistas de la banda y ser grabada con una calidad óptima. De esta manera, pienso que en estas situaciones tenemos mucho que agradecer a la IA, ya que nos brinda oportunidades que nunca antes habíamos visto, y demostrando así que se tiene que dejar de lado el miedo que puedan suponer las nuevas herramientas que aparecen en la sociedad.