Me pregunto qué hubiera sido de la humanidad si los primeros pobladores no hubieran aprendido a manejar el fuego en su propio beneficio.

O que hubiera pasado si se hubiera cedido a la desconfianza e inmovilismo cuando las primeras locomotoras a vapor, los caballos de hierro, sustituyeron a las carretas tiradas por caballos,

Nos hubiéramos perdido una mejor comunicación entre personas, un más rápido intercambio de mercancías, medicinas, y, por supuesto una mayor dinamización de las distintas actividades.

Si la curiosidad de un científico no le hubiera llevado a comprobar por qué las vacas que comían un alimento con moho verde no enfermaban y las otras si, no tendríamos hoy penicilina ni otros muchos antibióticos .

Toda esta introducción para hablar de la prohibición de los móviles en las escuelas.

El lema “ prohibido prohibir" siempre ha venido emparejado a la rebeldía cuando en realidad lo que reclama es más explicación, más convencer y menos imponer.

Yo tengo el convencimiento de que la educación es un proceso de acompañamiento y tutelaje a la búsqueda del conocimiento, mucho más que impartir unas clases magistrales en el aula.

Por eso siempre me han gustado las clases que ocurrían en las bibliotecas, usando documentación, que las que se daban en el aula sólo escuchando al profesor o profesora de turno .

La biblioteca más extensa, completa y variada está, hoy en día, a nuestro alcance, se llama Internet y no me parece de recibo que un profesor o una alumna no puedan acudir a ella y buscar alguna página que les ayude en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Si el problema se produce porque los alumnos emplean los móviles para comunicarse entre ellos, o con el exterior, con buenos o malos fines, dotemos a todos los centros de tabletas sin conexión telefónica y enseñemos a usarlas como la puerta a esa biblioteca virtual. Los móviles se pueden dejar al entrar en las clases y recoger luego, eso como cada Centro decida, pero sin que las normas impuestas puedan frenar la ventaja de las nuevas herramientas a nuestro alcance.

Pero hay que dotar a todos los centros, que las oportunidades no dependan de las diferencias de estatus económico ni de la ubicación del Centro en el que se estudia.

Esto último da para otra reflexión pero por ahora enseñemos a usar y acompañemos en el aprendizaje, sé, por experiencia que nos irá mejor.