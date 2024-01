Estos independentistas de Puigdemont trabajan hasta allá donde su imaginación les lleva. Son cómo esos chavales que cuando se excitan en demasía, no parar su placer hasta verlo cumplido, y son constantes, pues su imaginación perversa y calenturienta les lleva a alcanzar el clímax, y eso sí, trabajan, se esfuerzan con vigor y agilidad en alcanzar su meta. Lo malo para ellos, es que por lo general aquello que aciertan alcanzar no pasa más que de ser pavorosa desolación, utopía de una realidad que a ellos les gustaría fuese de otra manera.

Estos días Pedro Sánchez ha manifestado que, la competencia para expulsar inmigrantes pertenece a la Administración Central y lanza un mensaje al PP: No me siento chantajeado. La política de inmigración, sostiene o engendra suma dificultad, pues se encuentra inserta en el debe para gobernar ante las críticas e impedimentos del PP.

El presidente Sánchez ha aclarado que, Cataluña, respecto a las competencias de inmigración de la Generalitat, rechaza que pueda expulsar a inmigrantes, pues esa acción compete únicamente a la Administración General del Estado. También se ha de cumplir con la legislación comunitaria europea, cumpliendo con el Pacto de Migración y Asilo de la UE que se aprobó en diciembre. No pueden los señores independentistas que el Gobierno les conceda el oro y el moro, en todo caso, sólo aquello recogido en su Estatuto de Autonomía. Y por pedir que no quede, aunque seguro que se llegará a alcanzar un punto de acuerdo. Y lo que el PSOE no está dispuesto a permitir, es evitar que se compare delincuencia con inmigración. Es imposible gobernar España si no se asume la pluralidad política y territorial. Bueno, que LOS INDEPENDENTISTAS NO PUEDEN EXPULSAR INMIGRANTES.