Fallece el doctor José Babé Delgado

El 28 de agosto de 1988 fallecía en la ciudad de Alicante, mi padre, el Doctor José Babé Delgado. Fue Académico, jefe de Servicio por Oposición del antiguo Hospital Provincial de Alicante. La llegada de mi padre al Departamento de Otorrinolaringología en 1954 no fue nada fácil. El único instrumental que se encontró a su llegada fue un viejo depresor de lengua. Sólo había un día a la semana consulta y las intervenciones quirúrgicas se realizaban en un pequeño despacho y no en un quirófano. A pesar de eso cada médico era dueño de su propio instrumental. Con el tiempo, impulsó el Departamento con nuevas técnicas médico – quirúrgicas de última generación para su época, llegando a ser precursor de la Técnica Hemilaringuectomía Subtotal (reconstrucción de la laringe después de un cáncer). Su labor social con los más necesitados fue enorme, ya que traía prótesis de Tantalio de USA para la cirugía de la sordera sin cobrar al enfermo. Organizó, en la ciudad de Alicante, el primer Symposium Nacional de cirugía Oto- laringológicas en Alicante en 1971con participación de grandes figuras de la especialidad. En sus viajes, Congresos así como en sus películas médicas de operaciones y otros eventos siempre llevaba no sólo el nombre de la ciudad de Alicante, de la que se sentía orgulloso a pesar de ser de Madrid, sino también del Hospital Provincial en la cabecera de todos sus actos con total agradecimiento. Con él se formaron profesionales de Otorrinolaringología como el Doctor Diego Espuch y García Lozano.