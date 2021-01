Ciudadanos ha elevado la presión contra su socio de gobierno en la Diputación de Alicante y ha dejado claro que no se conformará con el cese de competencias de Bernabé Cano tras su vacunación. Toni Cantó ha encontrado en este escándalo una vía para adueñarse del terreno de juego y demostrar que, allá donde gobierna, no permitirá este tipo de actuaciones. Una postura que cobra valor por el papel crucial de Ciudadanos como socio del PP en la Diputación, con la inestabilidad que este enfrentamiento podría provocar en su alianza. Pero, en estos momentos, la formación naranja no ha querido pronunciarse sobre si estaría dispuesta a romper su acuerdo de gobierno y, por el momento, se muestra confiada en que el PP exigirá a Cano que se aparte de las instituciones. Después de que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunciara el jueves que apoyaría la moción de la formación naranja para pedir la dimisión o el cese del diputado, los grupos políticos comenzaron a expresar sus dudas sobre el posicionamiento del PP, que en ningún momento aclaró si únicamente se aferrará al cese de competencias que ya se ha aprobado. Tanto PSOE como Compromís acusaron a Mazón de «jugar a la ambigüedad».

Mientras el presidente prefiere no dar detalles sobre su postura, el entorno de Toni Cantó no pierde la ocasión de mostrarse como pieza central de esta polémica, e insiste en que el objetivo de la moción que llevará a pleno es exigir que Bernabé Cano deje de ser alcalde de La Nucía y que abandone también la Diputación de Alicante «porque este tipo de comportamientos no son adecuados». Fuentes oficiales de Cs afirmaron textualmente que «el acta es suya, pero presionaremos para que Bernabé Cano sea destituido y se vaya de la Diputación y del Ayuntamiento de La Nucía».

La vacunación del dirigente popular ha abierto una crisis de gobierno en la institución provincial. La formación naranja en la Comunidad, siguiendo la consigna de Inés Arrimadas, ha reiterado que esta actuación debe tener consecuencias más allá de la retirada de competencias como diputado de Deportes. Aunque en un principio el equipo de gobierno informó del «cese» temporal de competencias, ahora ha confirmado que Cano no recuperará ya su cartera de Deportes. Esa es una decisión que ya se ha adoptado, al margen del pleno que tendrá lugar el próximo miércoles, y ahora los socios de Mazón están dispuestos a romper la imagen de cohesión que ha existido hasta este momento en el Palacio Provincial y, más allá de presentar su propuesta, darán su apoyo a la moción de Compromís en la que pide textualmente que la Diputación «repruebe la actuación del diputado Bernabé Cano, por haberse vacunado saltándose los protocolo», y solicitan «su dimisión». Ciudadanos quiere evidenciar que el mensaje que ha dado Inés Arrimadas se extiende a toda España: «Hay que apartar del partido, automáticamente, a la persona que haya incurrido en esta conducta, y propiciar que abandone su cargo», dijo la líder.

Preguntado ayer por su postura ante el revuelo político y mediático que este tema ha generado, Carlos Mazón se limitó a decir que votará a favor de la moción de Ciudadanos y que el documento de Compromís «es distinto» al tildarlo de «ventajista y sesgado». A raíz de la presentación de su propuesta, el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, denunció que «todos menos el PP pedimos que Bernabé Cano se vaya a su casa. Cada día que pasa con Cano en la Diputación y en el grupo político del Partido Popular se evidencia la falta de rigor ético y de capacidad de liderazgo de Carlos Mazón».

A estas mociones se suma la que ayer presentó el PSOE para denunciar que la situación de Bernabé Cano «es insostenible». Según afirmó el portavoz socialista, Toni Francés, «parece que Carlos Mazón y el PP lo quieren sostener. Para ello se está agarrando a la ambigüedad de la posición de Ciudadanos en la Diputación, en la que parece que hay que elegir entre cese de competencias o dimisión». El PSOE todavía no ha comenzado la negociación con Ciudadanos para unificar mociones porque, según denunció Francés, «los naranja no han mostrado ninguna voluntad para negociar una moción concreta y diáfana sobre la necesidad de que Bernabé Cano deje su acta de diputado. No han contestado a las llamadas». Ante la inexistencia de conversaciones, el grupo socialista registró a última hora de ayer su propia moción a debatir en el próximo pleno, donde exige a Cano con claridad su renuncia al acta como diputado provincial y, en caso de no ser así, se insta al grupo popular a desligarlo de la disciplina de dicho grupo, pasando, por lo tanto, a formar parte del grupo de no adscritos. Pese a ello, el PSOE seguirá hasta el miércoles planteando un texto único para exigir su dimisión.

Cierre de filas en Villena con Ciudadanos

El grupo popular presenta una moción al pleno para exigir a Ximo Puig que depure responsabilidades

El Ayuntamiento de Villena aprobó ayer la moción de Ciudadanos para exigir el cese o dimisión de todos los cargos públicos que se salten el plan de vacunación contra el covid. La propuesta defendida por Mari Carmen Martínez fue refrendada por todos los grupos municipales: Ciudadanos, PSOE, Verdes y PP. En la propuesta también se incluyó la enmienda del grupo socialista, por la que se insta a todos los cargos a asumir el mismo compromiso ético.

El PP denuncia el «caos» en el proceso de vacunación

El PP de la Diputación también ha presentado una moción al pleno del próximo miércoles para exigir a Ximo Puig que depure responsabilidades en la Conselleria por el caos en el proceso de vacunación. Los populares responsabilizan a la consellera, Ana Barceló; la secretaria autonómica, Isaura Navarro; y a la directora general, Ofelia Gimeno, de la «nula» gestión en el proceso de vacunación y por la «inexistencia» de un protocolo que articulara la administración de las vacunas sobrantes. Entre otros argumentos, el PP explica que «no hemos escuchado a ningún cargo de la Conselleria de Sanidad dar explicaciones sobre el desastroso proceso de vacunación» para recordar que tanto el PP como el Colegio de Médicos de Alicante han denunciado el «caos». Según el documento al que ha tenido acceso este diario, los populares argumentan que «estos planes son los que deberían explicar y organizar el proceso a seguir por el personal sanitario para administrar la vacuna», además de «indicar qué hacer con la dosis sobrante y señalar quién es la autoridad sanitaria responsable en cada vacuna administrada de forma irregular», según la moción.