La Generalitat considera el botellón como infracción grave con multas de hasta 30.000 euros

Con esta modificación del régimen sancionador se tipifica como infracción grave el consumo de alcohol en la vía pública por grupos de más de 4 personas -en lugar de 10 como hasta ahora- en la franja horaria que determine la autoridad sanitaria.

Se modifica el régimen de infracciones para convertir en falta grave la participación en reuniones, fiestas o actos similares cuando se constate que no se pueden mantener las medidas de prevención y distancia, y se reserva la falta muy grave para la organización y celebración de estos eventos, por la mayor responsabilidad que conlleva.

El Consell también ha aprobado la modificación de la Ley de Salud de 2014 para prohibir la venta de alcohol a partir de las 20 horas cuando no sea para consumo en el interior del local, según ha informado este viernes la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. De esta forma, no se podrá comprar alcohol en supermercados, ni gasolineras pero sí consumirlo dentro de un restaurante.

Oltra ha asegurado tras el pleno que "hay gente irresponsable en todas las franjas de edad y que no es una cuestión de criminalizar a los jóvenes", por lo que ha explicado que estas medidas son una manera de concienciar de la importancia de protegerse contra el virus "y no para responsabilizar a nadie de los contagios". La vicepresidenta ha añadido que "esta enfermedad puede impactar gravemente en cualquier persona, no por tener menos edad eres inmune a acabar en la UCI".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido esta mañana la reunión de coordinación de seguridad de medidas covid, a la que ha asistido también la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, y representantes de los ayuntamientos de Valencia, Castellón y Alicante.

Tras el encuentro, la consellera de Justicia ha asegurado que "apelamos a la responsabilidad de los jóvenes”, señalando que en la reunión se han establecido líneas de coordinación y se ha solicitado la máxima colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y los municipios para que refuerce el control y la vigilancia de las medidas de prevención frente a la covid, en especial, las aglomeraciones y prácticas como el botellón.