El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que la provincia de Alicante “dice basta ya al silencio, al ninguneo, al engaño, a la falta de inversión, de ambición y la falta de defensa por parte de Ximo Puig, del PSOE y del Gobierno de la Generalitat”.

Mazón se ha pronunciado así en la comida de Navidad del PP de Alicante, que ha reunido a más de 700 personas. El presidente del PPCV ha señalado que 2023 es el año “en el que todo debe cambiar”.

“En solo dos semanas se han aprobado los peores presupuestos para la provincia de Alicante, el peor recorte del trasvase Tajo-Segura, han pasado de largo dos apuestas importantísimas como la Agencia de Inteligencia Artificial y la Agencia Espacial con el silencio de un presidente que no defiende Alicante”, ha explicado Mazón, quien ha señalado que en 2023 “se acaban los tiempos en los que la provincia esté en segunda división”.

“Se acaban los tiempos de la falta de ambición, de la falta de defensa y de reivindicación para la provincia de Alicante. En esto se va a conjurar todo el PPCV, porque sabemos que si Alicante no está fuerte no hay futuro para la Comunidad Valenciana. Ya estamos hartos de que se nos engañe y de no ocupar el lugar que justa y merecidamente corresponde a la provincia”, ha señalado.

Mazón se ha referido al trasvase Tajo-Segura y ha explicado que se ha convocado la mesa provincial del agua “para ratificar el gran engaño que quieren vender Puig y Sánchez”. “Vamos a respaldar de manera acreditada y con informes serios los derechos que tenemos. Lo vamos a reclamar por escrito, en sede judicial si hace falta y en la calle. Las CCAA del PP son las únicas que están reclamando a la vez y han votado en contra de este recorte que no se sostiene. Solo el PP defiende nuestros derechos y nos jugamos el futuro de los regantes, pero también de la industria”, ha señalado.